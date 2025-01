Toruńska delegatura WIOŚ pod lupą bydgoskiej prokuratury

- Te projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które budziły wątpliwości i co do których zostało złożone podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa… Czytaj dalej »

Wielka woda we wrześniu zniszczyła im szkołę. Aby zapomnieć i odpocząć przyjechali do Wałdowa Szlacheckiego koło Grudziądza. Uczniów Szkoły Podstawowej…

O możliwych nieprawidłowościach w toruńskiej delegaturze WIOŚ, gdańską prokuraturę zawiadomił wojewoda kujawsko-pomorski. To efekt kontroli wewnętrznej, jaką przeprowadzono w jednostce. Do nieprawidłowości miało dochodzić w latach 2021-2024. W protokole kontrolnym wskazano m.in. na niedopełnienie obowiązku przez pracowników WIOŚ, które mogło skutkować szkodą dla Skarbu Państwa. Chodzi m.in. o odzyskiwanie kar za działanie nielegalnych wysypisk. - To są jedne z punktów wskazanych w protokole kontroli. Stwierdzono, że były jakieś nielegalne wysypiska i teraz powinny być wyznaczone terminy na usunięcie odpadów, powinny być wyznaczone jakieś kary finansowe... Nic takiego się jednak nie stało. Przynajmniej nic takiego nie wynika z protokołu tej kontroli - wyjaśnia prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Sprawą mają się zająć śledczy z Bydgoszczy. Więcej szczegółów wysłuchacie poniżej:

