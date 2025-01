Włocławek jeszcze bardziej zbliży się do Wisły. W mieście powstanie historyczne centrum

2025-01-30, 10:09 Marek Ledwosiński/Redakcja/PAP

Festiwal Wisły we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał/archiwum

We Włocławku ma powstać Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia". Ośrodek ma pomóc w ochronie i promocji dziedzictwa wiślanego. W planach jest tworzenie repliki tradycyjnych łodzi. Otwarcia centrum można się spodziewać w 2028 roku.

- Jestem przekonany, że Włocławek jest perfekcyjnym miejscem na takie centrum - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Pomysł, który bardzo szybko podjęliśmy, wynika z inspiracji osób, które pasjonują się żeglugą wiślaną. Nie ukrywam, że zaraził nas nim dyrektor Festiwalu Wisły Marcin Karasiński ze swoim zespołem. Nie wiem, czy to długo, czy też nie, ale przekonywał mnie do tej idei... dwie minuty - powiedział Kukucki.



Powstaną repliki łodzi

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, która od lat organizuje Festiwal Wisły, poinformowała w środę, że ośrodek „Szkutnia" będzie miejscem, gdzie tradycja i nowoczesność mają się łączyć w celu ochrony i promocji dziedzictwa wiślanego.

W centrum mają powstawać repliki tradycyjnych łodzi wiślanych, organizowane będą w nim warsztaty rzemieślnicze, a także rejsy edukacyjne oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Mają one wprowadzać najmłodszych w świat żeglugi.

- Będzie to ośrodek bez precedensu w Polsce ze względu na swój interdyscyplinarny charakter i szeroki zakres działań - zapowiada prezydent Włocławka. - To nie tylko przestrzeń edukacyjna, ale także miejsce zaawansowanych eksperymentów naukowych, podczas których rekonstruowane będą zapomniane metody budowy drewnianych statków wiślanych i techniki nautyczne.



Miejsce już jest wybrane

- „Szkutnia" stanie się centrum promocji bogatych tradycji flisackich niedawno wpisanych na listę UNESCO. Dzięki oryginalnej ofercie warsztatowej i ekspozycyjnej oraz jedynemu w Polsce skansenowi replik obiektów pływających, w tym młyna bździela, dworca wodnego i historycznych statków rzecznych, ośrodek stanie się również unikalną atrakcją turystyczną - powiedział dyrektor Festiwalu Wisły, Marcin Karasiński.

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna wskazuje także, że centrum ma się wyróżniać nowoczesnymi wystawami i interaktywnym programem edukacyjnym. - Dzięki nim ośrodek nie tylko zachowa historyczne tradycje flisackie, ale także stanie się przestrzenią budowania lokalnej tożsamości oraz dumy z wielkiej historii żeglugi na Wiśle - dodał Karasiński.

Prezydent Włocławka przyznał, że miasto najpierw planowało centrum w nieco innym miejscu, ale ostatecznie wykorzystany zostanie potencjał Portu Letniego. Samorząd ma obok działki, a włodarz miasta jest przekonany, że organizacyjne wszystko uda się przeprowadzić szybko i sprawnie.



Chodzi o ożywienie turystyczne

Najważniejszym wyzwaniem są fundusze. W pierwszym etapie chodzi o kilkadziesiąt milionów złotych.

- Sytuacja gospodarcza Włocławka od setek lat uzależniona była od Wisły. To tu była komora celna i pobierano opłaty dla króla. To u nas rok temu znaleziono średniowieczny miecz Wikinga, więc i oni przemieszczali się tym szlakiem. Mamy świetny pomysł, świetną ideę i szykujemy się do składania wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich. Celujemy w pulę dedykowaną miastom tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, do których niestety zalicza się Włocławek - podkreślił Kukucki. - To wszystko przyniesie ożywienie turystyczne miasta, a także unikalnego Zalewy Włocławskiego. Na to liczymy. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to nasza „Szkutnia" będzie gotowa na Festiwal Wisły 2028 - zadeklarował prezydent Włocławka.