Coraz więcej zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Urząd podaje dane z dziesięciu lat [grafika]

- W latach 2003-2023 było o 20 procent więcej zgonów na nowotwory złośliwe w naszym województwie - mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Podaje także dane dotyczące placówek leczniczych. Na terenie Pomorza i Kujaw pacjenci mają do dyspozycji siedem oddziałów onkologii w szpitalach ogólnych, a w nich ponad 200 łóżek. Liczba leczonych pacjentów - 18 tysięcy osób, a średni czas pobytu w szpitalu wynosi trzy dni. Chorzy korzystają także z poradni - w regionie jest ich 46. W ciągu jednego roku w placówkach udzielono prawie 200 tysięcy porad. Statystycy przyglądają się także liczbie specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej. W stosunku do 2022 roku grupa lekarzy zmniejszyła się o dziesięć osób, czyli cały czas brakuje specjalistów, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę zdrowia najmłodszych obywateli. W regionie funkcjonują także 4 hospicja, które rocznie opiekują się tysiącem osób. Z kolei w siedmiu oddziałach opieki paliatywnej z pomocy skorzystało półtora tysiąca chorych. W hospicjach jest 120 łóżek, w oddziałach 113.

