Do Bydgoszczy płyną pieniądze z KPO - około 130 milionów złotych. Jest plan inwestycji

2025-01-30, 12:42 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoszcz zdobyła pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy/fot. Tatiana Adonis

Nowy żłobek, kolejne tramwaje niskopodłogowe, kontynuacja programu „ekoszkoły" - to inwestycje, na które Bydgoszcz zdobyła pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W sumie przy wsparciu KPO miasto realizuje zadania o wartości ok. 240 mln zł, z czego ponad 128 mln to bezzwrotne dotacje i pożyczki.

- W ostatnich tygodniach Bydgoszcz otrzymała kilka ważnych decyzji. Miasto otrzyma 18 milionów złotych na budowę nowego żłobka - 13 milionów złotych to koszt budowy - mówi wojewoda Michał Sztybel. - Dofinansowanie wynosi 100 procent - to się bardzo rzadko zdarza. Kolejna inwestycja: termomodernizacja szkół: dofinansowanie - 35 milionów złotych, ale cały zakres prac razem z kosztami niekwalifikowanymi to jest aż 80 milionów złotych.



- Żłobek będzie zlokalizowany na osiedlu Bartodzieje, przy ulicy Gajowej i zapewni opiekę 180 maluchom - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz.

Waszkiewicz podała, że w budynku będzie m.in. osiem sal do zajęć zwykłych i dwie sale do zajęć innowacyjnych, gabinet dla psychologa i logopedy oraz kuchnia. Inwestycja ma zostać zrealizowana w połowie 2026 r. Obecnie w Bydgoszczy jest 1230 miejsc w żłobkach miejskich oraz około 2 tys. miejsc w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych.



Dofinansowanie dotyczy także komunikacji miejskiej. - Bydgoszcz otrzymała wsparcie w wysokości około 44 milionów złotych na zakup dodatkowych tramwajów. O te środki z KPO ubiegało się 12 miast w Polsce. Cztery z najwyższą punktacją otrzymały dofinansowanie, a wśród tych czterech bydgoski wniosek otrzymał najwięcej punktów, był na pierwszym miejscu - mówi Iwona Waszkiewicz.



Miasto skorzysta też z preferencyjnej pożyczki na „zielone” inwestycje związane z budową dróg rowerowych, bulwarów i rewitalizacją skwerów. Łączna wartość tych zadań to prawie 73 mln zł. Kwota pożyczki z KPO wynosi ponad 30,5 mln.