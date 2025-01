Klub Seniora, sklep charytatywny i rehabilitacja - to wszystko pod jednym adresem w Toruniu [zdjęcia]

2025-01-30, 12:03 Michał Zaręba/Redakcja

Już można kupować w sklepie charytatywnym Stowarzyszenia im. Sue Ryder w Toruniu. Dochód przeznaczony jest na rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami. W punkcie przy ulicy Mickiewicza 80 będzie też dział klub seniora.

- Pierwsza przestrzeń to sklep charytatywny, gdzie naszym hasłem jest: „Czy kupisz, czy dasz - pomagasz", czyli można się dzielić tym, co nam w domu zalega, a jest w dobrym stanie. Lepiej oddać, niż wyrzucać na śmieci - mówi Krzysztof Strzelecki ze Stowarzyszenia im. Sue Ryder. - Takie rzeczy mogą trafić na nasze półki, wieszaki i zyskać drugie życie. Druga przestrzeń to miejsce spotkań nie tylko dla seniorów - mam nadzieję, że dla każdego. No i trzecia przestrzeń: gabinet terapeutyczny.

Jak zapowiada Krzysztof Strzelecki, zyski z działalności charytatywnego sklepu przeznaczone zostaną na bezpłatną rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami rozwojowymi.



Stowarzyszenia im. Sue Ryder prowadzi też sklepy przy ul. Gdańskiej i Dworcowej w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Michała Zaręby.