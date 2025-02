Pacjent razem z diagnozą powinien od razu dostać ten poradnik. Ściągnij go i walcz z chorobą! [wideo]

2025-02-05, 07:50 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

W publikacji wydanej przez Akademię Walki z Rakiem w Toruniu, znalazły się rady onkologa, psychologa, kosmetologa czy dietetyka/fot. Akademia Walki z Rakiem, Facebook

Jak zadbać o zdrowie psychiczne po diagnozie nowotworu? Jak się odżywiać i rehabilitować przed, w trakcie i po leczeniu? Odpowiedzi m.in. na te pytania można znaleźć w książce „Życie z rakiem. Praktyczny poradnik".

W publikacji wydanej przez Akademię Walki z Rakiem w Toruniu, znalazły się rady onkologa, psychologa, kosmetologa czy dietetyka. - Takie wsparcie jest nieocenione. Gdy zaczęłam chorować, błądziłam jak dziecko we mgle, bo nigdy nie miałam do czynienia z rakiem – mówi Anna Siedlecka, która wygrała walkę z nowotworem. - U mnie w rodzinie nikt nie chorował, więc nie wiedziałam, gdzie się udać i co zrobić. Byłoby dużo łatwiej, gdybym razem z diagnozą otrzymała od razu taki poradnik.



- Gdy pacjent przychodzi z diagnozą, to nie zawsze wie, że powinien się udać do kilku specjalistów – dodaje Martyna Cichoń, dietetyk w Akademii Walki z Rakiem. - W miarę rozwoju leczenia powinien pojawić się psycholog, bo pacjent wie, że mu pomoże, ale już żeby udać się np. do dietetyka, czy fizjoterapeuty, by trochę poprawić sprawność i aktywność, to już nie jest oczywiste. Ten poradnik też jest po to, żeby wiedzieć, że można szukać informacji i jednocześnie, żeby pacjent miał te wszystkie informacje zebrane razem.



Poradnik można odebrać za darmo w siedzibie Akademii Walki z Rakiem w Toruniu, a także pobrać bezpłatnie w formacie pdf ze strony Akademii – TUTAJ.



Więcej w relacji poniżej.