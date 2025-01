Najwięcej otrzyma Centrum Zdrowia Psychicznego w Świeciu. Są umowy na dofinansowania

- Te projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które budziły wątpliwości i co do których zostało złożone podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa… Czytaj dalej »

Wielka woda we wrześniu zniszczyła im szkołę. Aby zapomnieć i odpocząć przyjechali do Wałdowa Szlacheckiego koło Grudziądza. Uczniów Szkoły Podstawowej… Czytaj dalej »

Najwięcej – ponad 30 mln zł – otrzyma Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu. Powstanie tam nowa siedziba Centrum Zdrowia Psychicznego. – Rok 2025 jest rokiem dzieci i młodzieży – będziemy dużo mówić o tych rzeczach, które dotykają młodych ludzi, czyli o zdrowiu psychicznym – problemy, depresje… więc rozwój Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu, który cieszy się bardzo dobrą opinią, jest niezwykle potrzebny – podkreśla wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska. – Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup trzech tramwajów. Umowa z wykonawca jest już podpisana, one już się produkują – mówi Paweł Maniszewski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. Pozostała część dofinansowanie trafi na remont układu torowego w zajezdni, czyli mówiąc krótko, na wymianę torów, które od wielu lat nie były remontowane. – Dostaliśmy dofinansowanie na zakup 10 autobusów. To prawie 21 mln złotych – informuje Piotr Rama, zastępca prezesa miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Umowy na dofinansowanie projektów z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Znaczna część umów dotyczyła wsparcia Lokalnych Grup Działania, które przez granty będą przekazywać pieniądze np. stowarzyszeniom działającym na rzecz seniorów czy tworzącym kluby młodzieżowe. Lista umów w załączniku.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.