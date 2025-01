W nowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Świeciu powstaną nawet tężnie i spa! Jest umowa

Od ucha do ucha do 15:00

Do śmiertelnego wypadku doszło ok. 7:50 przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. W wyniku zderzenia z busem zginął 18-letni kierowca samochodu osobowego. Czytaj dalej »

Zawiadomienie do prokuratury i propozycja, by nadać Jerzemu Owsiakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta - tak inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej zareagowali… Czytaj dalej »

– Stworzymy zupełnie nowy oddział dzienny, ale zostanie też zbudowane Centrum Kształcenia Kadry Medycznej, zwłaszcza lekarzy, natomiast dla pacjentów stworzymy m.in. w starych magazynach tężnie oraz strefę relaksu, gdzie będą mogli – w sposób wskazujący na to, że to jest bardziej spa, niż szpital psychiatryczny – korzystać z różnego rodzaju zabiegów – mówi dyrektor szpitala Dariusz Rutkowski. – Bardzo się cieszymy i czekamy z utęsknieniem na ten nowy budynek. Obecnie działamy w tzw. starym oddziale, „piętnastce”, gdzie była neurologia, ale nie możemy doczekać się nowych pomieszczeń – podkreśla Aleksandra Rutkowska, koordynator ds. organizacyjnych w Centrum Zdrowia Psychicznego „Empatia”. – Jest to inwestycja, która spina nasze dotychczasowe doświadczenia, zarówno te ze służby zdrowia, jak i z ostatnio zabytków, zarówno sakralnych, jak i świeckich, także tutaj inwestycja, która spina obydwa obszary – komentuje Oskar Barański z firmy Husaria Devepolment, sp. z o.o. Prace mają potrwać 18 miesięcy. Więcej w relacji poniżej.

