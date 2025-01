Tragiczny wypadek w Świeciu. W zderzeniu dwóch samochodów zginęła jedna osoba

2025-01-13, 08:29 Redakcja

Przyczyny i okoliczności tragedii bada policja/fot. KPP w Świeciu

Do śmiertelnego wypadku doszło ok. 7:50 przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. W wyniku zderzenia z busem zginął 18-letni kierowca samochodu osobowego.

– Po przybyciu na miejsce okazało się, że w zdarzeniu brał udział samochód osobowy i samochód typu bus, do przewozu osób. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu, a kierująca busem została zabrana do szpitala na badania – relacjonuje bryg. Paweł Puchowski z Komendy Powiatowej PSP w Świeciu. – Na miejscu zdarzenia droga była śliska, samochód osobowym uderzył bokiem w przód busa – dodaje.



- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący samochodem osobowym peugeot 206, jadąc od strony Sulnówka, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w mercedesa. W wyniku zderzenia się pojazdów śmierć na miejscu poniósł 18-letni mieszkaniec gminy Jeżewo – informuje kom. Joanna Tarkowska

z KPP w Świeciu. – Kierująca drugim autem, 39-letnia mieszkanka gminy Świecie, została przewieziona do szpitala.



Przyczyny i okoliczności tragedii bada policja.