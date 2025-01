Potrącenie rowerzysty na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Mamy relację świadka

2025-01-17, 09:21 Wiktor Sobociński/ Agata Raczek / Redakcja

Do potrącenie w Bydgoszczy doszło tuż przed godz. 7.55 /Fot. ilustracyjna, Pixabay

Poszkodowany to starszy mężczyzna, około 70-letni, który został przewieziony do szpitala. Ruch na ulicy Gdańskiej odbywa się bez zakłóceń.

Policja ustala okoliczności potrącenia rowerzysty w Bydgoszczy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący pojazdem marki Kia wyjeżdżając z ul. Cieszkowskiego na Gdańską nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i doprowadził do zderzenia - przekazał nam asp. Krzysztof Bratz, rzecznik bydgoskich policjantów i dodał, że potrącony 67-letni rowerzysta został zabrany do szpitala na badania.



Na miejscu zdarzenia nadal pracują policjanci.



Do potrącenia rowerzysty na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło na krótko przed godz. 7.55. O tym, jak doszło do tego wypadku opowiedział nam świadek tej niebezpiecznej sytuacji: