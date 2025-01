2025-01-17, 08:17 Redakcja

W Kamionkach Dużych bus uderzył w drzewo.

Do wypadku doszło w miejscowości Kamionki Duże w powiecie toruńskim. Nad ranem bus uderzył w drzewo. Kierowca pojazdu został zabrany do szpitala.

Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe. Trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu.







Przypominamy, że w Polskim Radiu PiK raporty z dróg w Kujawsko-Pomorskiem - od poniedziałku do piątku co pół godziny od 6.45 do 8.15 i od 15.30 do 17.00.