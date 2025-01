2025-01-17, 13:30 Wiktor Sobociński / Redakcja

Dwie osoby zostały ranne w wyniku dachowania samochodu na A1 w miejscowości Kamionki Małe. Prawy pas ruchu w kierunku Gdańska jest zablokowany, a ruch odbywa się pasem szybkim.



Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez pół godziny.







