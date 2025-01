Narkotyki na toruńskiej Skarpie. Pseudokibic usłyszał zarzuty, grozi mu do 12 lat więzienia

Od ucha do ucha do 15:00

Do śmiertelnego wypadku doszło ok. 7:50 przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. W wyniku zderzenia z busem zginął 18-letni kierowca samochodu osobowego. Czytaj dalej »

Zawiadomienie do prokuratury i propozycja, by nadać Jerzemu Owsiakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta - tak inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej zareagowali… Czytaj dalej »

W czwartek policjanci pojawili się w mieszkaniu pseudokibica, mieszkańca Skarpy, którego podejrzewali o związek z procederem narkotykowym. – Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli niemal ćwierć kilograma narkotyków. Wstępne policyjne testy wykazały, że to głównie amfetamina, ale także marihuana. Funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 60 gramów „kryształu”, który jest poddawany dalszym badaniom laboratoryjnym – przekazuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Mężczyzna ma na koncie więcej przewinień. – 3 stycznia został zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej, kiedy kierował samochodem osobowym pomimo sądowego zakazu. Usłyszał więc także zarzut dotyczący tego przestępstwa – mówi policjantka. Wobec 28-latka zastosowano trzymiesięczny areszt. – Za popełnione przestępstwa może usłyszeć wyrok nawet 12 lat pozbawienia wolności – informuje asp. Bocian.

