Wojewódzki szpital w Świeciu zmienia nazwę i logo. „Chcemy zmienić wizerunek placówki”

2025-01-07, 12:25 Marcin Doliński/Redakcja

Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego – tak od teraz nazywa się placówka w Świeciu/fot: Marcin Doliński

Już nie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny a Zdrowia Psychicznego – placówka w Świeciu zmieniła swoją nazwę i logo. Ma to ocieplić wizerunek i pozytywnie wpłynąć na postrzeganie lecznicy.

– Szpital Psychiatryczny w Świeciu zmienił nazwę i nazywa się Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu. Logo również mamy nowe, które ma symbolizować balans i równowagę, która w zdrowiu psychicznym jest bardzo ważna. Zrobiliśmy to, żeby nieco ocieplić nasz wizerunek, ale też ze względu na naszych pacjentów – mówił Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza.



– Gdy dostawali wypisy ze szpitala, wielokrotnie nam wskazywali, że ta nazwa jest bardzo negatywnie odbierana w miejscu pracy, czy w środowisku, do którego oni wracają po hospitalizacji. Chcieliśmy zmienić nazwę i zaktualizować ją do standardów dzisiejszego świata. Stara funkcjonowała już ponad 50 lat, więc był to najwyższy czas, żebyśmy zmienili nazwę na coś pasującego do współczesnego społeczeństwa – dodał.



Szpital w tym roku będzie obchodzić 170. rocznicę powstania.