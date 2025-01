Sąd w Toruniu umorzył proces lustracyjny wobec byłego rektora UMK. Ten nie przyznaje się do winy

2025-01-23, 19:25 Michał Zaręba/Redakcja

Sąd Okręgowy w Toruniu umorzył proces lustracyjny wobec byłego rektora UMK prof. Andrzeja Jamiołkowskiego/fot: Michał Zaręba

Oddziałowe Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dowodziło, że w roku 2008 prof. Andrzej Jamiołkowski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Miał zataić, że w czasach PRL współpracował ze służbą bezpieczeństwa, jako TW „Edmund”.

Zdaniem sądu były znamiona takiej współpracy, ale składając oświadczenie lustracyjne, profesor działał w usprawiedliwionym błędzie.



– Sąd po pierwsze chciałby wskazać, że nie ma dokumentu świadczącego o tym, że zobowiązał się do współpracy i zachowania tajności. Nie zachowała się również teczka pracy i personalna. Natomiast zachował się szereg innych dokumentów dotyczących rejestracji obiegu korespondencji tajnego współpracownika o pseudonimie Edmund. W powiązaniu z zeznaniami świadka wiemy, że pod tym pseudonimem został zarejestrowany pan Andrzej Jamiołkowski – uzasadniała sędzia Izabela Skórzyńska.



– Natomiast organ państwowy, przeprowadzając bardzo szczegółowe postępowanie sprawdzające, dał mu poświadczenie bezpieczeństwa i dostęp do tajemnic. W związku z tym niewątpliwie pan Andrzej Jamiołkowski w ten sposób mógł być subiektywnie przekonany, że w momencie składania kolejnego oświadczenia, robi to zgodnie z prawdą – dodała.



Prof. Andrzej Jamiołkowski nie przyznaje się do winy. W czasie objętym zarzutami był m.in. prorektorem ds. nauki i kontaktów z zagranicą. Jak przekazywał wcześniej obrońca Jamiołkowskiego, kontakty z przedstawicielami SB miał praktycznie każdy pełniący kierownicze stanowisko uczelni, nie były to jednak relacje wpisujące się ustawowo w świadomą i tajną współpracę. Wyrok jest nieprawomocny.