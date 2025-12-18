Ławki dla seniorów oraz wodne koncerty. Wyniki głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim 2025

Bydgoszczanie zdecydowali, na co zostaną przeznaczone pieniądze z BBO/fot. Tatiana Adonis
Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy miasta wybrali projekty, które będą realizowane w mieście.
W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego powstaną m.in. ławki dla seniorów na Czyżkówku i stacja do samodzielnej naprawy roweru na Osiedlu Leśnym. Poza tym odbędą się wodne koncerty nad Kanałem Bydgoskim na Okolu, a na Bartodziejach realizowane będą darmowe kursy żeglowania dla dzieci na Balatonie.
- Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy przez Internet od 3 do 30 listopada - przypomina zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa. - Po perturbacjach z pewną częścią głosów postanowiliśmy uszczelnić system i wprowadziliśmy taki, który gwarantował transparentność oddawanych głosów. W efekcie unieważniono tylko 125 głosów, co przekłada się na 42 osoby. Przy 18 000 głosujących to właściwie były błędy - dodał.
Każdy mieszkaniec Bydgoszczy mógł oddać po jednym głosie w każdej z czterech kategorii. - W kategorii „Projekty Ponadosiedlowe” najwięcej głosów otrzymała rewitalizacja Kanału Bydgoskiego - mówi Agnieszka Przybył, koordynatorka Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. - Z „Projektów Osiedlowych” wybrano m.in. utwardzenie ul. Grajewskiej na Miedzyniu, kontynuację budowy Wielkiej Pętli Fordonu na Osiedlu Tatrzańskim czy oświetlenie i powiększenie skate parku w parku Kossaka na Górzyskowie - dodała.
W tym roku bydgoszczanie mogli wybierać spośród prawie 270 projektów.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę