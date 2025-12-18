Ławki dla seniorów oraz wodne koncerty. Wyniki głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim 2025

2025-12-18, 13:30  Tatiana Adonis/Redakcja
Bydgoszczanie zdecydowali, na co zostaną przeznaczone pieniądze z BBO/fot. Tatiana Adonis

Bydgoszczanie zdecydowali, na co zostaną przeznaczone pieniądze z BBO/fot. Tatiana Adonis

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy miasta wybrali projekty, które będą realizowane w mieście.

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego powstaną m.in. ławki dla seniorów na Czyżkówku i stacja do samodzielnej naprawy roweru na Osiedlu Leśnym. Poza tym odbędą się wodne koncerty nad Kanałem Bydgoskim na Okolu, a na Bartodziejach realizowane będą darmowe kursy żeglowania dla dzieci na Balatonie.

- Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy przez Internet od 3 do 30 listopada - przypomina zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa. - Po perturbacjach z pewną częścią głosów postanowiliśmy uszczelnić system i wprowadziliśmy taki, który gwarantował transparentność oddawanych głosów. W efekcie unieważniono tylko 125 głosów, co przekłada się na 42 osoby. Przy 18 000 głosujących to właściwie były błędy - dodał.

Każdy mieszkaniec Bydgoszczy mógł oddać po jednym głosie w każdej z czterech kategorii. - W kategorii „Projekty Ponadosiedlowe” najwięcej głosów otrzymała rewitalizacja Kanału Bydgoskiego - mówi Agnieszka Przybył, koordynatorka Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. - Z „Projektów Osiedlowych” wybrano m.in. utwardzenie ul. Grajewskiej na Miedzyniu, kontynuację budowy Wielkiej Pętli Fordonu na Osiedlu Tatrzańskim czy oświetlenie i powiększenie skate parku w parku Kossaka na Górzyskowie - dodała.

W tym roku bydgoszczanie mogli wybierać spośród prawie 270 projektów.

Relacja Tatiany Adonis

