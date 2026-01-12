Ponad milion złotych na obywatelskie inwestycje w Inowrocławiu. Wygrały te projekty

2026-01-12, 19:35 Marcin Glapiak/Redakcja

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim ogłosił prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok/fot. Facebook

Inowrocławianie postawili na rekreacje i bezpieczeństwo. Znamy wyniku głosowań mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jakie inwestycje będzie realizować Miasto?

W wyniku przeprowadzonego procesu wyłoniono 12 projektów spośród 24 dopuszczonych do głosowania, które zostaną zrealizowane w 2026 roku na łączną kwotę 1 337 697,52 zł.



Mieszkańcy zadecydowali o realizacji następujących projektów:



Pula Ogólnomiejska:



1. Plac zabaw z elementami do integracji sensorycznej.

2. Dzik Gym – więcej mocy, zero wymówek.

3. Punkty życia (defibrylatory automatyczne) umieszczone w miejscach ogólnodostępnych i przeprowadzenie szkoleń w ich obsłudze.

4. Mural „Kopalnia Soli Solno w pamięci Inowrocławian”.



Pula Osiedlowa:



Mątwy:

1. Budowa strefy rekreacyjno-sportowej, altana grillowa, dziecięcy street workout.



Piastowskie:

1. Psiatowskie.



Solno:

1. Remont dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11.



Stare Miasto:

1. Szklane dziedzictwo Inowrocławia – Mural o Hucie Szkła Irena.



Szymborze:



1. Doświetlenie ulicy Wiejskiej.



Uzdrowiskowe:

1. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu „Kujawskie Dzieci”.

2. Modernizacja boiska „Orlik” i boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6.

3. Plac Zabaw Miś – zmiana niebezpiecznej lokalizacji bramki wejściowej.



Szczegóły w relacji Marcina Glapiaka - niżej: