Ponad milion złotych na obywatelskie inwestycje w Inowrocławiu. Wygrały te projekty
Inowrocławianie postawili na rekreacje i bezpieczeństwo. Znamy wyniku głosowań mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jakie inwestycje będzie realizować Miasto?
W wyniku przeprowadzonego procesu wyłoniono 12 projektów spośród 24 dopuszczonych do głosowania, które zostaną zrealizowane w 2026 roku na łączną kwotę 1 337 697,52 zł.
Mieszkańcy zadecydowali o realizacji następujących projektów:
Pula Ogólnomiejska:
1. Plac zabaw z elementami do integracji sensorycznej.
2. Dzik Gym – więcej mocy, zero wymówek.
3. Punkty życia (defibrylatory automatyczne) umieszczone w miejscach ogólnodostępnych i przeprowadzenie szkoleń w ich obsłudze.
4. Mural „Kopalnia Soli Solno w pamięci Inowrocławian”.
Pula Osiedlowa:
Mątwy:
1. Budowa strefy rekreacyjno-sportowej, altana grillowa, dziecięcy street workout.
Piastowskie:
1. Psiatowskie.
Solno:
1. Remont dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11.
Stare Miasto:
1. Szklane dziedzictwo Inowrocławia – Mural o Hucie Szkła Irena.
Szymborze:
1. Doświetlenie ulicy Wiejskiej.
Uzdrowiskowe:
1. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu „Kujawskie Dzieci”.
2. Modernizacja boiska „Orlik” i boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6.
3. Plac Zabaw Miś – zmiana niebezpiecznej lokalizacji bramki wejściowej.
