Trzej radni z Inowrocławia stracili mandaty. Pozostaje im jeszcze skarga kasacyjna

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję wojewody kujawsko-pomorskiego o wygaszeniu mandatów trzech radnych powiatu inowrocławskiego. Chodzi o Ireneusza Stachowiaka, Pawła Drzażdżewskiego i Leszka Sienkiewicza.
Sąd podzielił stanowisko wojewody. W sprawie chodzi o naruszenie przez radnych zakazów dotyczących łączenia mandatu radnego z zasiadaniem w zarządach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Nasz reporter, Marcin Glapiak, skontaktował się z jednym z radnych, Leszkiem Sienkiewiczem, którego dziwi fakt, że wojewoda nie interweniuje w podobnych przypadkach:
- Sąd przychylił się do wniosku wojewody, natomiast wojewoda nie zareagował w bardzo podobnej sytuacji dotyczącej przewodniczącej Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, Elżbiety Piniewskiej, która uchwala budżet województwa, a zarazem korzysta z tego budżetu, pracując w Kujawskim Centrum Kultury. Wojewoda ani marszałek w ogóle tego nie rozpatrują.
Zdaniem Leszka Sienkiewicza, wojewoda i marszałek, mimo złożonych wniosków, nie reagują w podobnych przypadkach dotyczących również radnych miejskich i powiatowych, którzy w województwie pełnią funkcje szefów szpitali, czy Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.
Trzej radni powiatowi powiatu inowrocławskiego mają jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
A tak sprawę komentują w nadesłanej korespondencji Ireneusz Stachowiak i Paweł Drzażdżewski:
„Dzisiejszy wyrok WSA traktujemy jako podtrzymanie politycznych działań wojewody Michała Sztybla, mających na celu wygaszenie naszych mandatów uzyskanych w demokratycznych wyborach. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch kadencjach działacze Platformy Obywatelskiej, pełniący dokładnie takie same funkcje, byli jednocześnie radnymi Powiatu Inowrocławskiego. Mając na względzie dzisiejsze upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, trudno było spodziewać się innego wyroku. W chwili obecnej musimy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku, zamierzamy także skorzystać z przysługującego nam prawa odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiejszy wyrok powinien mieć również konsekwencje wobec radnych KO, którzy w podobny sposób sprawują mandaty radnych w naszym województwie. Ciekawe, czy pan wojewoda będzie z taką samą gorliwością wygaszał mandaty swoich partyjnych kolegów? Niestety widać, że w państwie rządzonym przez premiera Tuska standardy demokratyczne i uszanowanie woli wyborców są ciągle łamane. Dzisiejsza decyzja jest tego kolejnym przykładem."
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę