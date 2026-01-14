Trzej radni z Inowrocławia stracili mandaty. Pozostaje im jeszcze skarga kasacyjna

2026-01-14, 20:30 Marcin Glapiak/Redakcja

Ireneusz Stachowiak/fot. nadesłane/archiwum

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję wojewody kujawsko-pomorskiego o wygaszeniu mandatów trzech radnych powiatu inowrocławskiego. Chodzi o Ireneusza Stachowiaka, Pawła Drzażdżewskiego i Leszka Sienkiewicza.

Sąd podzielił stanowisko wojewody. W sprawie chodzi o naruszenie przez radnych zakazów dotyczących łączenia mandatu radnego z zasiadaniem w zarządach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.





Nasz reporter, Marcin Glapiak, skontaktował się z jednym z radnych, Leszkiem Sienkiewiczem, którego dziwi fakt, że wojewoda nie interweniuje w podobnych przypadkach:

- Sąd przychylił się do wniosku wojewody, natomiast wojewoda nie zareagował w bardzo podobnej sytuacji dotyczącej przewodniczącej Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, Elżbiety Piniewskiej, która uchwala budżet województwa, a zarazem korzysta z tego budżetu, pracując w Kujawskim Centrum Kultury. Wojewoda ani marszałek w ogóle tego nie rozpatrują.

Zdaniem Leszka Sienkiewicza, wojewoda i marszałek, mimo złożonych wniosków, nie reagują w podobnych przypadkach dotyczących również radnych miejskich i powiatowych, którzy w województwie pełnią funkcje szefów szpitali, czy Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.



Trzej radni powiatowi powiatu inowrocławskiego mają jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.





A tak sprawę komentują w nadesłanej korespondencji Ireneusz Stachowiak i Paweł Drzażdżewski:





„Dzisiejszy wyrok WSA traktujemy jako podtrzymanie politycznych działań wojewody Michała Sztybla, mających na celu wygaszenie naszych mandatów uzyskanych w demokratycznych wyborach. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch kadencjach działacze Platformy Obywatelskiej, pełniący dokładnie takie same funkcje, byli jednocześnie radnymi Powiatu Inowrocławskiego. Mając na względzie dzisiejsze upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, trudno było spodziewać się innego wyroku. W chwili obecnej musimy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku, zamierzamy także skorzystać z przysługującego nam prawa odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiejszy wyrok powinien mieć również konsekwencje wobec radnych KO, którzy w podobny sposób sprawują mandaty radnych w naszym województwie. Ciekawe, czy pan wojewoda będzie z taką samą gorliwością wygaszał mandaty swoich partyjnych kolegów? Niestety widać, że w państwie rządzonym przez premiera Tuska standardy demokratyczne i uszanowanie woli wyborców są ciągle łamane. Dzisiejsza decyzja jest tego kolejnym przykładem."