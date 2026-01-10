Inowrocław. Kolejne budynki będą ogrzewane miejskim ciepłem. Miasto otrzyma unijne środki

2026-01-10, 08:02 Marcin Glapiak/Redakcja

Kolejne budynki w Inowrocławiu będą ogrzewane miejskim ciepłem. Miasto otrzyma unijne środki/fot. Pixabay

Miejskie ciepło dotrze do kolejnych inowrocławskich budynków. Tamtejszy ratusz otrzyma na to zadanie trzy miliony złotych ze środków unijnych.

Zastępca prezydenta Inowrocławia Arkadiusza Fajoka Szymon Łepski potwierdził, że miasto otrzyma środki na dofinansowanie drugiego etapu modernizacji energetycznej budynków komunalnych. W piątek (9 stycznia) władze Inowrocławia otrzymały pismo z prośbą o przygotowanie niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dokumentów. - To zadanie opiewa w całości na kwotę blisko trzech i pół miliona złotych, z dofinansowaniem na poziomie trzech milionów - mówi zastępca prezydenta.



Szymon Łepski informuje także o konkretnych budynkach, w których dojdzie do realizacji zadań z tytułu modernizacji energetycznej. - Chodzi o bloki komunalne przy ulicy Cegielnej 11 i 23, Poznańskiej 49, Chociszewskiego 27, Kilińskiego 5 i 6 oraz Świętego Ducha 50.



Kilka dni temu informowaliśmy, że Inowrocław otrzymał aż 25 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego na transformację energetyczną tamtejszego Zakładu Energetyki Cieplnej. Po tej wiadomości radni Koalicji Obywatelskiej ogłosili, że to nieprawda. Szybko jednak się z tego wycofali i poprosili o usunięcie tej informacji z mediów.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.