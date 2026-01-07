Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko? Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

2026-01-07, 10:24 Marcin Glapiak/Redakcja

Czy Inowrocław doczeka się swojego lodowiska?/fot. Archiwum/Ada Matusewicz

Co z inowrocławskim lodowiskiem? Miasto uzależnia budowę obiektu od otrzymania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem w tym, że decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła.

Inowrocławianie czekają na własne lodowisko od 2024 roku, kiedy zamknięto „Loodlandię”. W sprawie nowego obiektu odpowiedź od ministerstwa miała zostać wydana do końca starego roku. Tymczasem mamy nowy rok, a informacji w sprawie dotacji wciąż nie dostarczono.



– Jesteśmy przed decyzją. Liczę na decyzję pozytywną. Mam nadzieję, że w styczniu się to zadzieje, żeby przyszłej zimy Inowrocławianie nie musieli już wyjeżdżać na łyżwy poza miasto – powiedział prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.



– Mam nadzieję, że jest to realne. Wszystko zależy od decyzji, ale też zależy od czasu późniejszej realizacji, ale mamy to oczywiście też na względzie – dodał polityk.