Krzysztof Kukucki w Rozmowie Dnia: Miasto dostanie o 50 milionów mniej z budżetu państwa

Krzysztof Kukucki/fot. Archiwum Polskiego Radia PiK
Gościem „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK był prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. Agnieszka Marszał zapytała swego gościa m.in. kiedy zacznie się przebudowa mostu oraz jakie wyzwania czekają samorząd w 2026 roku. Polityk przyznał, że przed miastem trudny czas.
Przede wszystkim prezydent odpowiedział na pytanie, kiedy zacznie się remont mostu. – Właściwie od grudnia to plac budowy. Wybraliśmy wykonawcę w przetargu i teraz wszystkie decyzje są podejmowane przez kierownika budowy, to on jest odpowiedzialny za organizację pracy. Zarówno tam, jak i w innych miejscach prace mogą zwalniać przez nawet kilkunastostopniowe mrozy – powiedział polityk.
Czy 2026 rok to czas na dobre informacje dla Włocławka? – Podchodzę do tego trochę z optymizmem, a trochę z obawami. Z obawami, bo przed nami szczególnie trudny rok z uwagi na ograniczenia finansowe. Część z budżetu państwa została uszczuplona o ponad 50 milionów złotych – zaznaczył Krzysztof Kukucki.
Dlaczego tak się stało? – Powodów jest kilka. Według Ministerstwa Finansów przekroczyliśmy wskaźnik zamożności. To z jednej strony dobrze, bo to świadczy o tym, że mieszkańcy Włocławka się bogacą. Z drugiej jednak oznacza też utratę tak zwanej potrzeby wyrównawczej i to jest blisko 30 milionów złotych. To też efekt naprawienia pewnego błędu związanego z naliczeniem należnego udziału podatku CIT. Są pozostałe rzeczy, jak potrzeby oświatowe, choć te środki i tak nie pokrywają wynagrodzeń dla nauczycieli – przyznał gość „Rozmowy Dnia”.
Czy to oznacza zamykanie szkół? – Zrobię wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, ale to oznacza pewną reorganizację funkcjonowania placówek, oczywiście bez konsekwencji dla uczniów i nauczycieli. Będziemy szukać oszczędności w kosztach administracji i instytucji – dodał prezydent Włocławka.
– Ten brak ponad 50 milionów złotych to nasze główne wyzwanie. Jest to więcej, niż rocznie wydajemy na funkcjonowanie transportu zbiorowego. To oznacza zaciskanie pasa nie o jedną dziurkę tylko kilka dziurek – przyznał nasz rozmówca.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę