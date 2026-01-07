Krzysztof Kukucki w Rozmowie Dnia: Miasto dostanie o 50 milionów mniej z budżetu państwa

2026-01-07, 08:59 Redakcja/Agnieszka Marszał

Gościem „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK był prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. Agnieszka Marszał zapytała swego gościa m.in. kiedy zacznie się przebudowa mostu oraz jakie wyzwania czekają samorząd w 2026 roku. Polityk przyznał, że przed miastem trudny czas.

Przede wszystkim prezydent odpowiedział na pytanie, kiedy zacznie się remont mostu. – Właściwie od grudnia to plac budowy. Wybraliśmy wykonawcę w przetargu i teraz wszystkie decyzje są podejmowane przez kierownika budowy, to on jest odpowiedzialny za organizację pracy. Zarówno tam, jak i w innych miejscach prace mogą zwalniać przez nawet kilkunastostopniowe mrozy – powiedział polityk.



Czy 2026 rok to czas na dobre informacje dla Włocławka? – Podchodzę do tego trochę z optymizmem, a trochę z obawami. Z obawami, bo przed nami szczególnie trudny rok z uwagi na ograniczenia finansowe. Część z budżetu państwa została uszczuplona o ponad 50 milionów złotych – zaznaczył Krzysztof Kukucki.



Dlaczego tak się stało? – Powodów jest kilka. Według Ministerstwa Finansów przekroczyliśmy wskaźnik zamożności. To z jednej strony dobrze, bo to świadczy o tym, że mieszkańcy Włocławka się bogacą. Z drugiej jednak oznacza też utratę tak zwanej potrzeby wyrównawczej i to jest blisko 30 milionów złotych. To też efekt naprawienia pewnego błędu związanego z naliczeniem należnego udziału podatku CIT. Są pozostałe rzeczy, jak potrzeby oświatowe, choć te środki i tak nie pokrywają wynagrodzeń dla nauczycieli – przyznał gość „Rozmowy Dnia”.



Czy to oznacza zamykanie szkół? – Zrobię wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, ale to oznacza pewną reorganizację funkcjonowania placówek, oczywiście bez konsekwencji dla uczniów i nauczycieli. Będziemy szukać oszczędności w kosztach administracji i instytucji – dodał prezydent Włocławka.



– Ten brak ponad 50 milionów złotych to nasze główne wyzwanie. Jest to więcej, niż rocznie wydajemy na funkcjonowanie transportu zbiorowego. To oznacza zaciskanie pasa nie o jedną dziurkę tylko kilka dziurek – przyznał nasz rozmówca.



