Inowrocław mówi: Stop betonozie! Rusza rewitalizacja w centrum miasta

2026-01-07, 06:50  Marcin Glapiak / Redakcja
Władze Inowrocławiu chcą więcej zieleni w centrum miasta. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Władze miasta chcą odbetonować rynek, plac Klasztorny, a także Skwer Górniczy i ulicę Poznańską.

- Ulica Poznańska jest drogą powiatową. Mamy już podpisane stosowne porozumienie z władzami powiatu, aby przy tej drodze realizować prace rewitalizacyjne - mówi Szymon Łepski, zastępca prezydenta Inowrocławia. - Prace będą polegały nie tylko na zazielenianiu tego obszaru, ale także na budowie chodnika.

Inwestycje rewitalizacyjne mają ruszyć za kilka miesięcy.

Mówi Szymon Łepski, zastępca prezydenta Inowrocławia.

