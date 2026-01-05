Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

2026-01-05, 10:30 Marcin Glapiak/Redakcja

Wodociągowcy pracowali nad usunięciem awarii w Inowrocławiu/ fot. Pexels, Mart Production

Problemy z bieżącą wodą mieli w poniedziałek, 5 stycznia mieszkańcy całego Inowrocławia. Wodociągowcy od razu zapowiedzieli szybkie usunięcie awarii.

Wodociągowcy z Inowrocławia o problemie poinformowali w specjalnym komunikacie.



- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje o awarii sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. M. Andrzeja. W związku z powyższym na terenie całego miasta może wystąpić czasowy brak wody oraz pogorszenie jej jakości - napisali.



Janusz Radzikowski, prezes inowrocławskich wodociągów, uspokajał, że awaria sieci przy ul. Andrzeja nie jest poważna.



- Usunięcie jej to kwestia paru godzin - mówił. - Jest jeszcze jedna awaria, dotyczy sieci między hydrofornią a obiektami Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tam już działa spółdzielnia - dodaje.



AKTUALIZACJA

Awaria przy ul. Andrzeja po godz. 12.30 była już usunięta.