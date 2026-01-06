Królowie, święta rodzina, zwierzęta i kolędnicy przejdą dziś przez całą Polskę. Którędy w regionie?

2026-01-06, 07:30 Tatiana Adonis /PAP/Redakcja

W Maryję i Józefa wcielą się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. / Fot. Izabela Langner W Maryję i Józefa wcielą się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. / Fot. Izabela Langner

6 stycznia Kacper, Melchior i Baltazar poprowadzą przez miasta barwne korowody kolędników. Hasło przewodnie wydarzenia to: „Nadzieją się cieszą!”. Orszaki zaplanowano w blisko tysiąca miejscowości w Polsce.

Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. Następnie około godz. 13 kolędnicy wyruszą na Stary Rynek. Trasa będzie wiodła ulicami: Ossolińskich, Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha i Mostową.



Na Starym Rynku staną dwa telebimy, na których będzie można oglądać najważniejsze momenty, z tego co dzieje się na scenie.



W tym roku orszaki przejdą ulicami 941 miejscowości w Polsce. Przygotowano 600 tys. koron i 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. naklejek.



Orszaki w regionie:



o godz. 12.30 mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w przemarszu Trzech Króli ulicami starówki.

w Golubiu-Dobrzyniu korowód wyruszy o godz. 14:00 z Placu Tysiąclecia. Przejdzie ulicą Katarzyńską, Piłsudskiego i 17 stycznia, docierając na rynek. Na starówce czekać będzie żywa szopka, gorące napoje i ciasta.

w Grudziądzu zbiórka zaplanowana jest na godzinę 11.30 na placu przed Centrum Kultury Teatr. Korowód wyruszy ulicami: Focha, Piłsudskiego i Mickiewicza w kierunku Rynku.

we Włocławku o godz. 17:00 w klubie „ŁĘG" przy ul. Płockiej 246 przewidziano Koncert Trzech Króli, połączony z licytacją prac konkursowych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpią: Łęgowianie oraz zespół Cantare. Wstęp jest bezpłatny.

w Inowrocławiu orszak rozpocznie się o godzinie 12.30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Po jej zakończeniu uczestnicy wyruszą w barwnym korowodzie z kościoła do Teatru Miejskiego. W przemarszu wezmą udział m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Bydgoszcz oraz Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA WITKOWSKA im. kpt. St. Połczyńskiego z Witkowa.

W ubiegłym roku w orszakach w Polsce wzięło udział 2 mln osób.









W Europie Orszak Trzech Króli zorganizowano w Anglii, Austrii, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowenii, Szkocji, Ukrainie, Włoszech i na Węgrzech. Orszaki gościły także w wielu państwach afrykańskich, tj. w Czadzie, Kamerunie, Nigerii, Republice Demokratycznej Konga, Republice Środkowej Afryki, Rwandzie i Zambii. Barwne korowody wędrowały również w krajach Ameryki Północnej i Południowej, w tym w USA, Ekwadorze, Kolumbii, Wenezueli oraz na Kubie. W Azji odbył się Orszak w Kazachstanie.