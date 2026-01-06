Święcenie wody w Toruniu z okazji Objawienia Pańskiego. Wielkie święto w kościele greckokatolickim [zdjęcia]

W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
6 stycznia to w polskiej tradycji Święto Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego. Ulicami miast i miasteczek przechodzą barwne orszaki, a w kościołach święci się kredę. Społeczność ukraińska świętuje ten dzień inaczej.
Święto Objawienia Pańskiego w kościele greckokatolickim jest jednym z trzech najważniejszych świąt w roku. Z tej okazji w Toruniu odbyło się rano święcenie wody. Procesja z udziałem biskupa greckokatolickiego przeszła ulicami Torunia z cerkwi nad Wisłę, gdzie odbyła się cała uroczystość.
Kościół ukraiński przeszedł po wybuchu wojny z Rosją na kalendarz nowojuliański. Święta pokrywają się z polskimi, ale tradycje wyglądają inaczej.
Więcej o świątecznych zwyczajach ukraińskich we wtorkowym (6.01.) „Popołudniu z reportażem" po godz. 16.30.
