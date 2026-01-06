Święcenie wody w Toruniu z okazji Objawienia Pańskiego. Wielkie święto w kościele greckokatolickim [zdjęcia]

2026-01-06, 14:01  Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja
W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

6 stycznia to w polskiej tradycji Święto Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego. Ulicami miast i miasteczek przechodzą barwne orszaki, a w kościołach święci się kredę. Społeczność ukraińska świętuje ten dzień inaczej.

Święto Objawienia Pańskiego w kościele greckokatolickim jest jednym z trzech najważniejszych świąt w roku. Z tej okazji w Toruniu odbyło się rano święcenie wody. Procesja z udziałem biskupa greckokatolickiego przeszła ulicami Torunia z cerkwi nad Wisłę, gdzie odbyła się cała uroczystość.

Kościół ukraiński przeszedł po wybuchu wojny z Rosją na kalendarz nowojuliański. Święta pokrywają się z polskimi, ale tradycje wyglądają inaczej.

  • Więcej o świątecznych zwyczajach ukraińskich we wtorkowym (6.01.) „Popołudniu z reportażem" po godz. 16.30.

Relacja Adriany Andrzejewskiej-Kuras

W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Wideo: Adriana Andrzejewska-Kuras / montaż Tomasz Bielicki
W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras W Toruniu społeczność ukraińska przeszła w procesji z cerkwi nad Wisłę, aby poświęcić wodę. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

