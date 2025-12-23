Narodziny Jezusa przeniesione do Inowrocławia. Niezwykła szopka w Szymborzu [zdjęcia]

2025-12-23, 20:09  Marcin Glapiak/Redakcja
Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław

Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław

W Domu Rodziny Kasprowiczów w inowrocławskim Szymborzu można oglądać ciekawą szopkę. Postaci biblijne ze zwierzętami otoczone zostały makietami znanych inowrocławskich budynków.

- Są tu postacie biblijne, najważniejsze osoby w szopce, czyli Święta Rodzina i nowo narodzony Jezusek. On nie rodzi się w Betlejem, a tutaj, całkiem blisko, żebyśmy poczuli, że jest między nami - mówi Katarzyna Mruk z Muzeum im. Jana Kasprowicza. - Wokół stajenki widzimy bardzo bliskie nam miejsca, czyli inowrocławskie ulice, budynki, na przykład kościół „ruina", Hotel Bast, dom na Złotym Rogu czy inowrocławskie tężnie. No i jest oczywiście miejsce dla nas szczególne, czyli szymborski dom Kasprowiczów. To wszystko otulone zostało śniegiem - na zewnątrz go nie ma, więc zadbaliśmy o zimowy anturaż u nas. Dodatkowo w tym roku, oprócz postaci, które otaczają szopkę, mamy też kilka zupełnie nowych rzeźb pana Jana Szafrańskiego, artysty z Inowrocławia. Możemy zobaczyć na przykład Ostatnią Wieczerzę, scenę na jeziorze, Pietę, ale też inne postaci - każda jest warta przyjrzenia się z bliska.

Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w drugi dzień Świąt, a po świętach aż do 2 lutego.

Ze zwiedzającymi i rozmawiał Marcin Glapiak. Jego relacja niżej:

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w Drugi Dzień Świąt/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w Drugi Dzień Świąt/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w Drugi Dzień Świąt/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w Drugi Dzień Świąt/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w Drugi Dzień Świąt/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław

Region

Nowe radiowozy i grupa do zadań specjalnych. Zmiany w toruńskiej policji

Nowe radiowozy i grupa do zadań specjalnych. Zmiany w toruńskiej policji

2025-12-23, 19:20
Policja zatrzymała 23-latka, który uszkodził wiatę przystankową. Grozi mu do 5 lat więzienia

Policja zatrzymała 23-latka, który uszkodził wiatę przystankową. Grozi mu do 5 lat więzienia

2025-12-23, 18:40
Zaprojektował najważniejsze bydgoskie wnętrza. Pożegnanie Stanisława Lejkowskiego [zdjęcia]

Zaprojektował najważniejsze bydgoskie wnętrza. Pożegnanie Stanisława Lejkowskiego [zdjęcia]

2025-12-23, 18:00
Nie żyje prof. Jerzy Gaca, jest data pogrzebu. Politechnika Bydgoska pożegnała wieloletniego pracownika

Nie żyje prof. Jerzy Gaca, jest data pogrzebu. Politechnika Bydgoska pożegnała wieloletniego pracownika

2025-12-23, 17:20
Agresja ucznia wobec nauczycielki w jednej z bydgoskich szkół. Dyrektor placówki zabrał głos

Agresja ucznia wobec nauczycielki w jednej z bydgoskich szkół. Dyrektor placówki zabrał głos

2025-12-23, 16:50
Maszyna do zbierania cebuli wciągnęła nogę rolnika. Śmigłowiec zabrał go do szpitala

Maszyna do zbierania cebuli wciągnęła nogę rolnika. Śmigłowiec zabrał go do szpitala

2025-12-23, 16:08
Narkotyki w paczkach kurierskich. Odbiorcy z Bydgoszczy i Torunia [wideo, zdjęcia]

Narkotyki w paczkach kurierskich. Odbiorcy z Bydgoszczy i Torunia [wideo, zdjęcia]

2025-12-23, 15:50
Bydgoszcz. Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia

Bydgoszcz. Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia

2025-12-23, 14:52
Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa. Kierowcy muszą uważać

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa. Kierowcy muszą uważać!

2025-12-23, 13:45

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę