Narodziny Jezusa przeniesione do Inowrocławia. Niezwykła szopka w Szymborzu [zdjęcia]

2025-12-23, 20:09 Marcin Glapiak/Redakcja

Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław

W Domu Rodziny Kasprowiczów w inowrocławskim Szymborzu można oglądać ciekawą szopkę. Postaci biblijne ze zwierzętami otoczone zostały makietami znanych inowrocławskich budynków.

- Są tu postacie biblijne, najważniejsze osoby w szopce, czyli Święta Rodzina i nowo narodzony Jezusek. On nie rodzi się w Betlejem, a tutaj, całkiem blisko, żebyśmy poczuli, że jest między nami - mówi Katarzyna Mruk z Muzeum im. Jana Kasprowicza. - Wokół stajenki widzimy bardzo bliskie nam miejsca, czyli inowrocławskie ulice, budynki, na przykład kościół „ruina", Hotel Bast, dom na Złotym Rogu czy inowrocławskie tężnie. No i jest oczywiście miejsce dla nas szczególne, czyli szymborski dom Kasprowiczów. To wszystko otulone zostało śniegiem - na zewnątrz go nie ma, więc zadbaliśmy o zimowy anturaż u nas. Dodatkowo w tym roku, oprócz postaci, które otaczają szopkę, mamy też kilka zupełnie nowych rzeźb pana Jana Szafrańskiego, artysty z Inowrocławia. Możemy zobaczyć na przykład Ostatnią Wieczerzę, scenę na jeziorze, Pietę, ale też inne postaci - każda jest warta przyjrzenia się z bliska.



Twórcą figurek Jest Jan Szafrański, a makiety znanych inowrocławskich budynków stworzyło Bractwo Toruńskich Belenistów. Szopkę będzie można oglądać w drugi dzień Świąt, a po świętach aż do 2 lutego.



Ze zwiedzającymi i rozmawiał Marcin Glapiak. Jego relacja niżej: