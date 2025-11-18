Przemysław Kozłowski poleciał do Londynu z zapałkową szopką dla królowej Camilli

2025-11-18, 19:29 Redakcja

Szopka zostanie przekazana królowej Kamili podczas czwartkowej audiencji w Pałacu Buckingham/fot. Przemysław Kozłowski/Facebook

Artysta ze Słupowa w gminie Sicienko słynie ze swojej zapałczanej pasji, ale i z tego, że chętnie robi prezenty znanym osobom. Szopkę dostał m.in. papież Franciszek, ma ją sanktuarium w Santiago de Compostela. A teraz kierunek: Londyn.

10 października szopka była na etapie finału, artysta pracował już nad dachem, o czym zawiadamiał w swoich mediach społecznościowych. Tworzenie rękodzieła zaczęło się 8 kwietnia.

Szopka była składana w pałacu w Sicienku. Powstała z ponad 142 tysięcy zapałek. Można ją było oglądać od 13 do 15 listopada. Po tym czasie pan Przemysław zaczął szykować się do wyjazdu do Londynu.

„Kochani, właśnie lecimy do Londynu. Jak myślicie, do kogo trafi szopka z ponad 142 tysięcy zapałek?" - to komunikat z 18 listopada.



Już wiadomo, że szopka zostanie przekazana królowej Kamili podczas czwartkowej audiencji w Pałacu Buckingham.



Przypomnijmy: artysta wykonał wcześniej rakietę dla Igi Świątek i piłkę dla Roberta Lewandowskiego.





