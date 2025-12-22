Słynni artyści składają hołd małemu Jezusowi. Szopka przed Urzędem Marszałkowskim

2025-12-22, 16:44 Redakcja

Szopka przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu/fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanęła wyjątkowa szopka bożonarodzeniowa, której wnętrze przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

W szopce znalazły się figury Świętej Rodziny, Trzech Króli oraz zwierząt, a także wizerunki świętych: św. Stanisława Kostki, św. Teresy z Lisieux i bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Autorzy projektu sięgnęli również po inspiracje ze światowej sztuki – hołd nowo narodzonemu Chrystusowi oddają postacie Gustava Klimta, Vincenta van Gogha, Salvadora Dalego i Pabla Picassa.



Wnętrze szopki przygotowali uczniowie liceum plastycznego w Bydgoszczy, które w tym roku świętuje 80-lecie swojej działalności. Bożonarodzeniowa szopka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów szkoły. Uzupełnieniem tej wyjątkowej aranżacji jest kalendarz adwentowy zdobiący front urzędu, który wraz z szopką i choinką tworzy świąteczny klimat.