Słynni artyści składają hołd małemu Jezusowi. Szopka przed Urzędem Marszałkowskim

2025-12-22, 16:44  Redakcja
Szopka przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu/fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Szopka przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu/fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanęła wyjątkowa szopka bożonarodzeniowa, której wnętrze przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

W szopce znalazły się figury Świętej Rodziny, Trzech Króli oraz zwierząt, a także wizerunki świętych: św. Stanisława Kostki, św. Teresy z Lisieux i bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Autorzy projektu sięgnęli również po inspiracje ze światowej sztuki – hołd nowo narodzonemu Chrystusowi oddają postacie Gustava Klimta, Vincenta van Gogha, Salvadora Dalego i Pabla Picassa.

Wnętrze szopki przygotowali uczniowie liceum plastycznego w Bydgoszczy, które w tym roku świętuje 80-lecie swojej działalności. Bożonarodzeniowa szopka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów szkoły. Uzupełnieniem tej wyjątkowej aranżacji jest kalendarz adwentowy zdobiący front urzędu, który wraz z szopką i choinką tworzy świąteczny klimat.

Toruń

Region

Kierowca, który latem miał potrącić pięć osób w centrum Chełmna, jest już na wolności

Kierowca, który latem miał potrącić pięć osób w centrum Chełmna, jest już na wolności

2025-12-22, 19:37
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego powstanie w budynkach po byłej straży pożarnej w Grudziądzu

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego powstanie w budynkach po byłej straży pożarnej w Grudziądzu

2025-12-22, 17:39
Zakończył się kurs podoficerski w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Toruniu [zdjęcia]

Zakończył się kurs podoficerski w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-22, 15:41
Bus wjechał w patrol drogowy, który pomagał kierowcy ciężarówki. Wypadek na S5

Bus wjechał w patrol drogowy, który pomagał kierowcy ciężarówki. Wypadek na S5

2025-12-22, 14:51
Przewozili ponad 10 kilogramów narkotyków. Handlarze z Torunia trafili do aresztu [zdjęcia, wideo]

Przewozili ponad 10 kilogramów narkotyków. Handlarze z Torunia trafili do aresztu [zdjęcia, wideo]

2025-12-22, 13:42
Groził ludziom ostrym narzędziem, ukradł auto i uszkodził kilka pojazdów. Może spędzić w więzieniu 20 lat

Groził ludziom ostrym narzędziem, ukradł auto i uszkodził kilka pojazdów. Może spędzić w więzieniu 20 lat

2025-12-22, 12:43
Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

2025-12-22, 11:38
Bydgoski Jarmark Świąteczny zakończony. Nie wszystkie atrakcje zamykają się na dobre

Bydgoski Jarmark Świąteczny zakończony. Nie wszystkie atrakcje zamykają się na dobre

2025-12-22, 10:34
Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

2025-12-22, 08:59

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę