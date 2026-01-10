Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w Toruniu

2026-01-10, 18:14  Monika Kaczyńska/Redakcja
XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny, fot. Monika Kaczyńska

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny, fot. Monika Kaczyńska

Prawie 480 osób będzie bawiło się w tym roku na XIV Marszałkowskim Balu Dobroczynnym. Wśród gości pojawią się m.in. aktorki Katarzyna Figura i Ewa Kasprzyk, a do wylicytowania przygotowano koszulki od Roberta Lewandowskiego i dzień na planie filmowym u Wojciecha Smarzowskiego.

W tym roku dochód z balu trafi do Stowarzyszenia Serce Torunia, Fundacji Trisomiaki z Łochowa i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego sióstr orionistek we Włocławku.

- Wszystkie zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, osobom wykluczonym, więc jak zwykle szczytny cel - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Są to organizacje, które nie tyle zasługują na wsparcie - to jest oczywiste, ale na wielkie słowa uznania i podziękowania, stąd też to wyróżnienie. W ten sposób chcemy promować ich działalność.

- Na co chcemy przeznaczyć pieniądze? Na samochód transportowy, o którym marzymy od dawna. Chcemy przewozić osoby w kryzysie bezdomności, odciążyć nieco system i dojeżdżać z podopiecznymi bezpośrednio do szpitali. Kolejna rzecz to przewożenie żywności do Sercowni - mówi Sylwia Łukasiak, Serce Torunia.

Małgorzata Badowska z Fundacji Trisomiaki przypomina, że jej organizacja wspiera osoby z różnymi niepełnosprawnościami. - W szczególności osoby z zespołem Downa, z zespołem Aspergera i z autyzmem. Wsparcie, które dostaniemy, przeznaczymy na turnus rehabilitacyjny z zabiegami, ale także z badaniami diagnostycznymi i treningiem umiejętności społecznych.

Podczas ubiegłorocznego balu zebrano rekordowe 860 tys. zł, a łącznie we wszystkich edycjach 4 mln złotych. W tym roku bal odbędzie się 17 stycznia w toruńskich Jordankach.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej i TUTAJ

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny. Na zdjęciu przedmioty przekazane na licytację fot. Monika Kaczyńska XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny. Na zdjęciu przedmioty przekazane na licytację fot. Monika Kaczyńska XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny. Na zdjęciu przedmioty przekazane na licytację fot. Monika Kaczyńska

Region

Bydgoszcz gotowa na wielką śnieżycę. Nasza dziennikarka wsiada do pługosolarki [zdjęcia, wideo]

Bydgoszcz gotowa na wielką śnieżycę. Nasza dziennikarka wsiada do pługosolarki [zdjęcia, wideo]

2026-01-10, 19:41
Pożar w budynku wielorodzinnym w Barcinie. Dwie osoby zabrane do szpitala

Pożar w budynku wielorodzinnym w Barcinie. Dwie osoby zabrane do szpitala

2026-01-10, 19:15
Wciąż nie wiadomo, kto strzelał z wiatrówki do motocyklistów w Toruniu. Śledztwo umorzone

Wciąż nie wiadomo, kto strzelał z wiatrówki do motocyklistów w Toruniu. Śledztwo umorzone

2026-01-10, 15:39
Dwie dziewczynki wpadły do Kanału Bydgoskiego. Bawiły się na lodzie [zdjęcia]

Dwie dziewczynki wpadły do Kanału Bydgoskiego. Bawiły się na lodzie [zdjęcia]

2026-01-10, 13:06
Częstsze kontrole terenów zielonych i fotopułapki. Pokłosie nielegalnej wycinki drzew

Częstsze kontrole terenów zielonych i fotopułapki. Pokłosie nielegalnej wycinki drzew

2026-01-10, 11:58
Palił się dom w powiecie lipnowskim i domek letniskowy pod Włocławkiem. Dwa nocne pożary

Palił się dom w powiecie lipnowskim i domek letniskowy pod Włocławkiem. Dwa nocne pożary

2026-01-10, 08:41
Inowrocław. Kolejne budynki będą ogrzewane miejskim ciepłem. Miasto otrzyma unijne środki

Inowrocław. Kolejne budynki będą ogrzewane miejskim ciepłem. Miasto otrzyma unijne środki

2026-01-10, 08:02
Niedaleko Świecia już grają z WOŚP. Licytacje, koncerty, gry i gwiazdy sportu [zdjęcia i wideo]

Niedaleko Świecia już grają z WOŚP. Licytacje, koncerty, gry i gwiazdy sportu [zdjęcia i wideo]

2026-01-09, 19:00
Mocno wyziębiony bezdomny znaleziony w Grudziądzu. Mogło się to skończyć tragicznie

Mocno wyziębiony bezdomny znaleziony w Grudziądzu. „Mogło się to skończyć tragicznie”

2026-01-09, 18:02

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę