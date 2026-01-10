Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w Toruniu

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny, fot. Monika Kaczyńska
Prawie 480 osób będzie bawiło się w tym roku na XIV Marszałkowskim Balu Dobroczynnym. Wśród gości pojawią się m.in. aktorki Katarzyna Figura i Ewa Kasprzyk, a do wylicytowania przygotowano koszulki od Roberta Lewandowskiego i dzień na planie filmowym u Wojciecha Smarzowskiego.
W tym roku dochód z balu trafi do Stowarzyszenia Serce Torunia, Fundacji Trisomiaki z Łochowa i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego sióstr orionistek we Włocławku.
- Wszystkie zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, osobom wykluczonym, więc jak zwykle szczytny cel - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Są to organizacje, które nie tyle zasługują na wsparcie - to jest oczywiste, ale na wielkie słowa uznania i podziękowania, stąd też to wyróżnienie. W ten sposób chcemy promować ich działalność.
- Na co chcemy przeznaczyć pieniądze? Na samochód transportowy, o którym marzymy od dawna. Chcemy przewozić osoby w kryzysie bezdomności, odciążyć nieco system i dojeżdżać z podopiecznymi bezpośrednio do szpitali. Kolejna rzecz to przewożenie żywności do Sercowni - mówi Sylwia Łukasiak, Serce Torunia.
Małgorzata Badowska z Fundacji Trisomiaki przypomina, że jej organizacja wspiera osoby z różnymi niepełnosprawnościami. - W szczególności osoby z zespołem Downa, z zespołem Aspergera i z autyzmem. Wsparcie, które dostaniemy, przeznaczymy na turnus rehabilitacyjny z zabiegami, ale także z badaniami diagnostycznymi i treningiem umiejętności społecznych.
Podczas ubiegłorocznego balu zebrano rekordowe 860 tys. zł, a łącznie we wszystkich edycjach 4 mln złotych. W tym roku bal odbędzie się 17 stycznia w toruńskich Jordankach.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę