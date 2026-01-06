Rodzice dzieci dotkniętych autyzmem chcą stworzyć w Bydgoszczy centrum terapeutyczne

2026-01-06, 19:27 Tatiana Adonis / Redakcja

Fundacja w okresie świątecznym gościła na kilkunastu kiermaszach. / FB Fundacji Dom Niebieskich TuliPanów

Fundacji Dom Niebieskich TuliPanów miasto przekazało budynek po dawnej podstawówce w Fordonie. Obiekt jest w złym stanie i na jego adaptację potrzebne są pieniądze.

W zbiórce funduszy ma pomóc m.in. bal karnawałowy połączony z aukcją charytatywną, który odbędzie się 16 stycznia.



- Dzieci z autyzmem są mocno zaburzone, potrzebują dużego poziomu wsparcia - mówi Justyna Szczepanek. - Fundację założyli ich rodzice. Powstała z obawy przed ich przyszłością, przed tym, co się z nimi dzieje po 24 roku życia, kiedy to już wypadną z systemu edukacji. Walczymy o zbudowanie dużego centrum terapeutycznego.



Centrum ma powstać w dawnej szkole podstawowej przy ul. Tatrzańskiej.



- Budynek, który otrzymaliśmy od miasta będziemy teraz rewitalizować - mówi Maja Brakowska. - Trzeba go zrekonstruować prawie od podstaw. Cała inwestycja będzie kosztować 10 mln zł. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie. Musimy zdobyć 2 mln zł wkładu własnego.



Aby zebrać potrzebne środki, Fundacja już 16 stycznia organizuje bal. W Restauracji Telimena odbędzie się II edycja Balu Karnawałowego z aukcją i loterią fantową.



