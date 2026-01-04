Wśród 326 miast zgłoszonych w akcji „Świeć się z Energą” jest już 14 ośrodków z naszego regionu

2026-01-04, 12:35  Maciej Wilkowski / Redakcja
Toruń w 12. edycji plebiscytu „Świeć się z Energą” zwyciężył w Kujawsko-Pomorskiem i zajął 14. miejsce w ogólnopolskim finale. / Fot. Tomasz Bielicki

Toruń w 12. edycji plebiscytu „Świeć się z Energą” zwyciężył w Kujawsko-Pomorskiem i zajął 14. miejsce w ogólnopolskim finale. / Fot. Tomasz Bielicki

Głosowanie już trwa na stronie swiecsie.pl. Do 11 stycznia można jeszcze zgłaszać nowe miejscowości.

Internetowe głosowanie na poziomie regionalnym zakończy się 21 stycznia, dwa dni później rozpocznie się głosowanie w ogólnopolskim finale. Wyniki poznamy 6 lutego.

Akcja „Świeć się z Energą” organizowana jest od 16 lat. Zwycięzca etapu wojewódzkiego otrzymuje voucher o wartości 10 tys. zł na energooszczędny sprzęt AGD dla potrzebujących. Świetlna Stolica Polski (czyli zwycięzca finału ogólnopolskiego) oprócz tytułu otrzymuje dodatkowy voucher o wartości 50 tys. zł

Z naszego regionu są już zgłoszone największe miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Głosować można też na Aleksandrów Kujawski, Chełmno, Ciechocinek, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Nakło nad Notecią, Rypin, Waganiec i Żnin.

