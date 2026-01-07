Urzędomat wyda dokument, przyjmie wniosek i umówi na wizytę. Nowość w Toruniu! [wideo]
Wielofunkcyjne urządzenie przypominające paczkomat postawiło pod swoją siedzibą Starostwo Powiatowe w Toruniu. Urzędomat ma ułatwić życie pracownikom i klientom.
„Drodzy Mieszkańcy, robimy kolejny krok w stronę nowoczesnej i sprawnej obsługi! Tylko w 2025 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu wydał aż 18 000 dowodów rejestracyjnych – to średnio 70 dokumentów każdego dnia! Aby skrócić kolejki i umożliwić Wam odbiór dokumentów w najbardziej dogodnym momencie (również poza godzinami pracy urzędu), zachęcamy do korzystania z Urzędomatu"- napisali w swoich mediach społecznościowych urzędnicy.
Jak to działa?
- Zaznacz opcję przy składaniu wniosku: „możliwość odbioru w Urzędomacie" - dotyczy to nowo składanych wniosków. Pamiętaj, aby podczas wizyty w urzędzie zaznaczyć, że chcesz odebrać dokument właśnie w ten sposób.
- Czekaj na sygnał: Gdy dokument będzie gotowy, otrzymasz wiadomość SMS z kodem PIN.
- Udaj się do Urzędomatu: masz na to 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia.
- Otwórz skrytkę: na ekranie urządzenia wpisz swój numer telefonu oraz otrzymany kod PIN (możesz zostać poproszony o złożenie podpisu na ekranie).
- Wolisz tradycyjnie? Żaden problem! Bilet kolejkowy także można pobrać w urzędomacie- jeśli to wizyta bez wcześniejszej rejestracji internetowej. Liczba takich biletów jest jednak ograniczona.
O urzędomacie mówią także urzędnicy na nagraniu: