Urzędomat wyda dokument, przyjmie wniosek i umówi na wizytę. Nowość w Toruniu! [wideo]

2026-01-07, 07:50  Redakcja
Urzędomat Starostwa Powiatowego w Toruniu/fot. Powiat Toruński/Facebook

Wielofunkcyjne urządzenie przypominające paczkomat postawiło pod swoją siedzibą Starostwo Powiatowe w Toruniu. Urzędomat ma ułatwić życie pracownikom i klientom.

„Drodzy Mieszkańcy, robimy kolejny krok w stronę nowoczesnej i sprawnej obsługi! Tylko w 2025 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu wydał aż 18 000 dowodów rejestracyjnych – to średnio 70 dokumentów każdego dnia! Aby skrócić kolejki i umożliwić Wam odbiór dokumentów w najbardziej dogodnym momencie (również poza godzinami pracy urzędu), zachęcamy do korzystania z Urzędomatu"- napisali w swoich mediach społecznościowych urzędnicy.

Jak to działa?

  • Zaznacz opcję przy składaniu wniosku: „możliwość odbioru w Urzędomacie" - dotyczy to nowo składanych wniosków. Pamiętaj, aby podczas wizyty w urzędzie zaznaczyć, że chcesz odebrać dokument właśnie w ten sposób.
  • Czekaj na sygnał: Gdy dokument będzie gotowy, otrzymasz wiadomość SMS z kodem PIN.
  • Udaj się do Urzędomatu: masz na to 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia.
  • Otwórz skrytkę: na ekranie urządzenia wpisz swój numer telefonu oraz otrzymany kod PIN (możesz zostać poproszony o złożenie podpisu na ekranie).
  • Wolisz tradycyjnie? Żaden problem! Bilet kolejkowy także można pobrać w urzędomacie- jeśli to wizyta bez wcześniejszej rejestracji internetowej. Liczba takich biletów jest jednak ograniczona.
Jak czytamy w komunikacie, urzędomat to nowoczesne udogodnienie stworzone z myślą o osobach, dla których wizyta w urzędzie w godzinach jego pracy jest trudna do zrealizowania. Powtórzmy: stoi przy Starostwie Powiatowym w Toruniu - ul. Towarowa 4-6.

O urzędomacie mówią także urzędnicy na nagraniu:

