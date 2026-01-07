Urzędomat wyda dokument, przyjmie wniosek i umówi na wizytę. Nowość w Toruniu! [wideo]

2026-01-07, 07:50 Redakcja

Urzędomat Starostwa Powiatowego w Toruniu/fot. Powiat Toruński/Facebook

Wielofunkcyjne urządzenie przypominające paczkomat postawiło pod swoją siedzibą Starostwo Powiatowe w Toruniu. Urzędomat ma ułatwić życie pracownikom i klientom.

„Drodzy Mieszkańcy, robimy kolejny krok w stronę nowoczesnej i sprawnej obsługi! Tylko w 2025 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu wydał aż 18 000 dowodów rejestracyjnych – to średnio 70 dokumentów każdego dnia! Aby skrócić kolejki i umożliwić Wam odbiór dokumentów w najbardziej dogodnym momencie (również poza godzinami pracy urzędu), zachęcamy do korzystania z Urzędomatu"- napisali w swoich mediach społecznościowych urzędnicy.



Jak to działa?

