Toruńskie schronisko dla zwierząt zwyciężyło w akcji „Miska pełna dobra”!

2026-01-03, 19:32  Robert Duliński / Redakcja
Karma, którą udało się wygrać wystarczy schronisku na 3-4 miesiące. / Fot. Archiwum PR PiK

Karma, którą udało się wygrać wystarczy schronisku na 3-4 miesiące. / Fot. Archiwum PR PiK

Miłośnicy czworonogów nie zawiedli. Dzięki ich głosom placówka otrzyma 5 ton karmy.

- Wygraliśmy siła naszych przyjaciół - mówi Hortensja Saj z toruńskiego schroniska dla zwierząt. - Dawnego nie było takiej akcji, w której zaangażowałoby się całe miasto. Głosowali i młodzi, i starsi. Przychodzili do nas do biura i cieszyli się z każdego oddanego głosu. Karma bardzo nam się przyda. Wyliczyliśmy, że wystarczy nam na 3-4 miesiące. Potrzeby są ogromne.

Organizatorem akcji „Miska pełna dobra” byli producent karm dla zwierząt oraz portal Psinder umożliwiający m. in. szybkie i wygodne znalezienie odpowiedniego psa do adopcji.

