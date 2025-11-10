Samotne psy mogły poczuć się jak z domu. Torunianie zabrali zwierzaki ze schroniska na spacer

2025-11-10, 09:48 Robert Duliński/Redakcja

Torunianie zadbali o psy ze schroniska/fot. Robert Duliński Torunianie zadbali o psy ze schroniska/fot. Robert Duliński Torunianie zadbali o psy ze schroniska/fot. Robert Duliński Torunianie zadbali o psy ze schroniska/fot. Robert Duliński

Blisko dwieście psów ze schroniska dla zwierząt w Toruniu zostało wyprowadzonych na spacer w pobliskim parku. Wszystko za sprawą akcji „Wyprowadź psa”, w której po raz kolejny licznie uczestniczyli mieszkańcy Grodu Kopernika.

Schronisko umożliwiło spędzenie czasu z psami, a przy okazji prowadziło zbiórkę karm i rzeczy niezbędnych do przygotowania miejsc dla zwierzaków na zimę. – Potrzebujemy dużo karmy, ponieważ zwierzęta, które mieszkają na zewnątrz, mają większe zapotrzebowanie energetyczne. Dochodzi do tego wymiana słomy, koców i pościeli. Każda para rąk do pracy i głaskania pupilków się przydaje – powiedziała Hortensja Saj, opiekun i psycholog zwierzęcy z toruńskiego schroniska dla zwierząt.



Dla uczestników akcji była to możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. – Namówiły mnie dzieci, a sama jestem psiarą i kociarą. Chociaż przez chwilę pomogliśmy psom, a przy okazji to dobra nauka dla dzieci – powiedziała jedna z uczestniczek. – Pierwszy raz byliśmy w kwietniu, a teraz wychodzimy co miesiąc. Mamy swojego ulubieńca. Jest mega spokojny, dzięki czemu, mimo jego gabarytów, syn bez problemu może z nim iść – dodała inna wyprowadzająca.

Materiał Roberta Dulińskiego