25 tys. zł zebrano podczas licytacji na rzecz schroniska dla zwierząt. Wśród atrakcji był udział w audycji Radia PiK

2025-12-08, 12:36 Agata Raczek / Redakcja

Każda złotówka zebrana podczas aukcji to realna pomoc dla zwierząt. / Fot. Agata Raczek

Bydgoszczanie po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca. W mieście odbyła się aukcja charytatywna „Znani, bezimiennym zwierzętom”.

Pod młotek trafiły niezwykłe przedmioty przekazane przez znane osoby, artystów, sportowców, firmy i instytucje – od obrazów, przez porcelanę i antyki, aż po vouchery i zaproszenia do instytucji kultury.



- Udało mi się wylicytować piękną lampę, piękny stroik świąteczny i dwie porcelanowe figurki - wymienia Katarzyna Paprocka.



Największe emocje wzbudziła licytacja książki z autografem wicepremiera, ministra cyfryzacji - Krzysztofa Gawkowskiego połączona ze zwiedzaniem jego kancelarii – została kupiona za 1500 zł.



Licytowany był także udział w programie „Od Ucha do Ucha” w Polskim Radiu PiK, prowadzonym od poniedziałku do piątku w godz. 13.05-15.00 przez Bogumiłę Wresiło i Eryka Hełminiaka. Darczyńcę, które wylicytował wizytę w naszej rozgłośni za 500 zł, już wkrótce usłyszymy na naszej antenie.



- Obowiązkiem ludzi jest pomoc zwierzętom - mówi Anna Laskowska-Solarz. - Wylicytowaliśmy dziś bardzo dużo rzeczy. Wśród nich był również voucher na wspólny spacer z psem ze schroniska z wojewodą, bilety na koncert, rysunek od prezydenta Rafała Bruskiego.



Łącznie udało się zebrać 25 510 zł. Jak podkreślają organizatorzy każda złotówka zebrana podczas aukcji to realna pomoc dla zwierząt, które same nie potrafią poprosić o wsparcie, ale bardzo go potrzebują.