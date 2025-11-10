Politycy z regionu o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry i sporze między premierem a prezydentem
Czym jest dla nich patriotyzm? - m.in. o to zapyta gości „Radiokonferencji" Maciej Wilkowski. Audycja z wideotransmisją, jak w każdy poniedziałek, w Polskim Radiu PiK.
Politycy z regionu skomentują m.in. wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz kolejny spór między premierem a prezydentem - tym razem dotyczący awansów oficerskich dla przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ocenią też odchodzącego ze stanowiska marszałka Sejmu Szymona Hołownię.
W przededniu Święta Niepodległości poznamy też ich opinię na temat tego, czym jest dla nich patriotyzm.
Gośćmi „Radiokonferencji” będą:
- Iwona Karolewska - Koalicja Obywatelska,
- Marcin Łasiński - Nowa Nadzieja/Konfederacja,
- Tomasz Hoppe - Polska 2050,
- Stanisław Pawlak - Nowa Lewica,
- Adrian Mól - Prawo i Sprawiedliwość.