Politycy z regionu ocenili zmiany w rządzie. „Radiokonferencja” w PR PiK [wideo]

2025-07-28, 11:31 Redakcja

„Radiokonferencja” w PR PiK/fot. Izabela Langner

Co może oznaczać w praktyce nominacja dla Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości? Czy duży resort zajmujący się gospodarką i finansami ułatwi realizację wyborczych obietnic? Jaką rolę do odegrania ma Radosław Sikorski jako wicepremier? Między innymi o tym rozmawialiśmy w „Radiokonferencji”.

Pytaliśmy także o to, co dla regionu oznacza propozycja budowy fabryki amunicji w Emilianowie koło Bydgoszczy - czy ta inwestycja może pomóc czy zaszkodzić planom budowy terminalu przeładunkowego, który miał powstać w tej okolicy i być kołem zamachowym dla regionalnej gospodarki?



Gośćmi Michała Słobodziana byli:

- Iwona Karolewska - Koalicja Obywatelska (w studiu w Bydgoszczy),

- Piotr Król - Prawo i Sprawiedliwość (studio w Bydgoszczy),

- Tomasz Mentzen - Konfederacja - Nowa Nadzieja (studio w Toruniu),

- Stanisław Pawlak - Nowa Lewica (studio we Włocławku),

- Marcin Skonieczka - Polska 2050 (studio w Toruniu).



Do audycji można wrócić, między innymi oglądając zarchiwizowaną transmisję na naszym kanale na YouTubie.