Politycy o wizycie prezydenta Nawrockiego w Białym Domu i umowie UE-Mercosur. „Radiokonferencja” w PR PiK

2025-09-08, 14:00 Marcin Kupczyk/Redakcja

Gośćmi audycji byli Marcin Wroński, Agnieszka Kłopotek, Iwona Karolewska i Piotr Hemmerling (od lewej)/fot.: Izabela Langner

Politycy z regionu są zadowoleni z amerykańskich deklaracji dotyczących pozostawienie wojsk USA w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał z ust Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki. Goście „Radiokonferencji” w PR PiK komentowali efekty wizyty głowy państwa w Białym Domu.

Nasi rozmówcy odnieśli się także do polskich starań o to, by umowa handlowa Unii Europejskiej z grupą Mercosur nie doszła do skutku.



Gośćmi Marcina Kupczyka byli:



Agnieszka Kłopotek – Polskie Stronnictwo Ludowe (studio w Bydgoszczy)

Iwona Karolewska – Platforma Obywatelska (studio w Bydgoszczy)

Marcin Wroński – Konfederacja (studio w Bydgoszczy)

Piotr Hemmerling – Lewica (studio w Bydgoszczy)

Wojciech Klabun – Prawo i Sprawiedliwość (studio w Toruniu)



