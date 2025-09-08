Politycy o wizycie prezydenta Nawrockiego w Białym Domu i umowie UE-Mercosur. „Radiokonferencja” w PR PiK
Politycy z regionu są zadowoleni z amerykańskich deklaracji dotyczących pozostawienie wojsk USA w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał z ust Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki. Goście „Radiokonferencji” w PR PiK komentowali efekty wizyty głowy państwa w Białym Domu.
Nasi rozmówcy odnieśli się także do polskich starań o to, by umowa handlowa Unii Europejskiej z grupą Mercosur nie doszła do skutku.
Gośćmi Marcina Kupczyka byli:
Agnieszka Kłopotek – Polskie Stronnictwo Ludowe (studio w Bydgoszczy)
Iwona Karolewska – Platforma Obywatelska (studio w Bydgoszczy)
Marcin Wroński – Konfederacja (studio w Bydgoszczy)
Piotr Hemmerling – Lewica (studio w Bydgoszczy)
Wojciech Klabun – Prawo i Sprawiedliwość (studio w Toruniu)