W jaki sposób skutecznie walczyć z dezinformacją? „Radiokonferencja” w Polskim Radiu PiK

2025-10-13, 11:38 Michał Słobodzian

„Radiokonferencję" w Polskim Radiu PiK poprowadzi Michał Słobodzian/fot. Magdalena Gill

Czy w zalewie fałszywych informacji potrzebujemy specjalnych rozwiązań do walki z dezinformacją? W poniedziałek (13 października) będą o tym dyskutować politycy w „Radiokonferencji” w Polskim Radiu PiK.

Będą odpowiadać m.in. na pytania: dlaczego tak często lekceważymy toczącą się wojnę hybrydową, czy jaka jest granica między dezinformacją a wolnością słowa?



Prowadzący audycję Michał Słobodzian zapyta ich także o przyszłość finansów państwa. Wielu ekonomistów uważa, że jeśli nie będziemy walczyć z deficytem czekają nas przymusowe cięcia. Czy politycy są gotowi podejmować niepopularne decyzje?



Audycja z wideotransmisją potrwa w poniedziałek w godz. 12.15-13.00. W studiu Polskiego Radia PiK pojawią się:

• Krzysztof Baranowski – Polskie Stronnictwo Ludowe

• Michał Jakubaszek – Prawo i Sprawiedliwość

• Tomasz Mentzen – Konfederacja Nowa Nadzieja

• Jakub Mikołajczak – Koalicja Obywatelska

• Stanisław Pawlak – Nowa Lewica.