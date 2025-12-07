Aukcja dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Licytuj udział w programie PR PiK

2025-12-07, 11:38 Redakcja

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

Charytatywna aukcja „Znani, bezimiennym zwierzętom” odbędzie się w niedzielę (7 grudnia) w Bydgoszczy. Licytowane będą dary od znanych osób i firm. Jednym z ofiarodawców jest Polskie Radio PiK.

Obrazy, porcelana, antyki, książki, vouchery, bilety do obiektów kulturalnych, pamiątki – to wszystko pójdzie pod młotek. Licytowany będzie także udział w programie „Od Ucha do Ucha” w Polskim Radio PiK, prowadzonym od poniedziałku do piątku w godz. 13.05-15.00 przez Bogumiłę Wresiło i Eryka Hełminiaka.



Aukcję organizują: Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i kujawsko-pomorski oddział OTOZ Animals. - Przed świętami z pewnością wiele osób zechce wylicytować przedmioty z przeznaczeniem na prezenty dla najbliższych. Dochód z aukcji przeznaczymy na potrzeby bezdomnych zwierząt w schronisku w Bydgoszczy – zapraszają organizatorzy. - Otwórzmy serca! Dobro bezimiennych zwierząt zależy od nas wszystkich! Dopóki bezdomne istoty nie znajdą swego człowieka, dopóty to my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie im godnych warunków do oczekiwania na lepszy los - zachęcają.



Licytacja odbędzie się w niedzielę o godz. 17.00 w Sali Waniliowej w Restauracji Adama Sowy przy ulicy Mostowej 4 w Bydgoszczy.