Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej

2026-07-19, 11:24  Natasza Trzebuchowska/BN
Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

W lesie w miejscowości Lisiny w powiecie rypińskim odnaleziono ludzkie szczątki. Według wstępnych ustaleń mogą należeć do kobiety. Śledczy sprawdzają, czy jest to zaginiona przed laty Jowita Zielińska. Ostateczną odpowiedź mają przynieść badania identyfikacyjne.

Ludzkie szczątki odnaleziono w sobotę wieczorem. O odkryciu policję poinformowało dwóch mężczyzn, którzy około godziny 19:00 zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

Skierowany na miejsce patrol potwierdził obecność kości leżących na ziemi. W pobliżu, w zagłębieniu terenu, funkcjonariusze znaleźli kolejne szczątki oraz częściowo przysypany ziemią fragment odzieży.

Na miejsce skierowano prokuratora, policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Czynności procesowe prowadzono do późnych godzin nocnych.

Wstępne ustalenia wskazują, że odnalezione szczątki mogą należeć do kobiety. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, śledczy biorą pod uwagę, że mogą to być szczątki zaginionej przed laty Jowity Zielińskiej. Miejsce ich odnalezienia znajduje się w lesie, w pobliżu drogi, którą kobieta miała wracać rowerem do domu. Jest ono położone niedaleko jej miejsca zamieszkania.

Jowita Zielińska zaginęła dwa lata temu

Przypomnijmy, Jowita Zielińska wyszła z domu w miejscowości Lisiny w gm. Rogowo 6 lipca 2024 roku. Ostatni raz widziano ją z rowerem kilometr od miejsca zamieszkania, jednak tam nie dotarła.

Mówi oficer prasowa policji w Rypinie asp. szt. Dorota Rupińska

Rypin
Na sygnale

Region

Nie żyje Sławomir Szeliga. Były wicestarosta inowrocławski miał 65 lat

Nie żyje Sławomir Szeliga. Były wicestarosta inowrocławski miał 65 lat

2026-07-19, 15:32
Serce bez tajemnic. Warsztaty w toruńskim Młynie Wiedzy [zdjęcia]

Serce bez tajemnic. Warsztaty w toruńskim Młynie Wiedzy [zdjęcia]

2026-07-19, 14:30
Muzeum Historii Bydgoszczy oraz Exploseum ponownie otwarte dla zwiedzających po zalaniu

Muzeum Historii Bydgoszczy oraz Exploseum ponownie otwarte dla zwiedzających po zalaniu

2026-07-19, 13:10
24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Prokuratura chce jego aresztu

24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Prokuratura chce jego aresztu

2026-07-19, 10:00
Wypadek na S5 koło Czewujewa, cztery osoby w szpitalu. Wstępne ustalenia policji: Kierowca jechał bez prawa jazdy

Wypadek na S5 koło Czewujewa, cztery osoby w szpitalu. Wstępne ustalenia policji: Kierowca jechał bez prawa jazdy

2026-07-19, 08:43
Pożar w bloku przy ul. Wysokiej na bydgoskim Błoniu. Mogło dojść do podpalenia - wynika z ustaleń policji [AKTUALIZACJA]

Pożar w bloku przy ul. Wysokiej na bydgoskim Błoniu. Mogło dojść do podpalenia - wynika z ustaleń policji [AKTUALIZACJA]

2026-07-18, 23:54
Mieli do zakiszenia ponad tonę ogórków. Mieszkańcy Rozgart zrobili to i świetnie się przy tym bawili

Mieli do zakiszenia ponad tonę ogórków. Mieszkańcy Rozgart zrobili to i świetnie się przy tym bawili!

2026-07-18, 21:50
Cyfry mają znaczenie. Ich brak sprawia, że uciekają cenne sekundy potrzebne na ratowanie życia

Cyfry mają znaczenie. Ich brak sprawia, że uciekają cenne sekundy potrzebne na ratowanie życia!

2026-07-18, 20:20
Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie [zdjęcia]

Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie [zdjęcia]

2026-07-18, 18:45

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę