Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej

2026-07-19, 11:24 Natasza Trzebuchowska/BN

Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

W lesie w miejscowości Lisiny w powiecie rypińskim odnaleziono ludzkie szczątki. Według wstępnych ustaleń mogą należeć do kobiety. Śledczy sprawdzają, czy jest to zaginiona przed laty Jowita Zielińska. Ostateczną odpowiedź mają przynieść badania identyfikacyjne.

Ludzkie szczątki odnaleziono w sobotę wieczorem. O odkryciu policję poinformowało dwóch mężczyzn, którzy około godziny 19:00 zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.



Skierowany na miejsce patrol potwierdził obecność kości leżących na ziemi. W pobliżu, w zagłębieniu terenu, funkcjonariusze znaleźli kolejne szczątki oraz częściowo przysypany ziemią fragment odzieży.



Na miejsce skierowano prokuratora, policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Czynności procesowe prowadzono do późnych godzin nocnych.



Wstępne ustalenia wskazują, że odnalezione szczątki mogą należeć do kobiety. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, śledczy biorą pod uwagę, że mogą to być szczątki zaginionej przed laty Jowity Zielińskiej. Miejsce ich odnalezienia znajduje się w lesie, w pobliżu drogi, którą kobieta miała wracać rowerem do domu. Jest ono położone niedaleko jej miejsca zamieszkania.



Jowita Zielińska zaginęła dwa lata temu



Przypomnijmy, Jowita Zielińska wyszła z domu w miejscowości Lisiny w gm. Rogowo 6 lipca 2024 roku. Ostatni raz widziano ją z rowerem kilometr od miejsca zamieszkania, jednak tam nie dotarła.