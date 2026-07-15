Pożar osobówki na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Ruch w stronę centrum był wstrzymany

2026-07-15, 12:51 Bartosz Nawrocki

Pożar osobówki na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy/fot. KM PSP Bydgoszcz

Ruch w stronę centrum Bydgoszczy był wstrzymany po tym, jak w ogniu stanął samochód osobowy marki Fiat - poinformował Polskie Radio PiK st. kpt. Arkadiusz Łojewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło na ul. Jagiellońskiej.

W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Całe szczęście obyło się bez poszkodowanych. Strażacy zakończyli swoje działania po godz. 13:30, kiedy to udało się ugasić pożar. Nie ma już zagrożenia dla innych uczestników ruchu.



Przyczyny incydentu ustali policja.