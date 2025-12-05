Bezinteresownie pomagają innym. Na gali „Bydgoski Wolontariusz Roku” rozdano nagrody (zdjęcia)

Gala „Bydgoski Wolontariusz Roku”/fot. Marcin Kupczyk
Konkurs został podzielony na pięć kategorii: wolontariat dziecięcy, młodzieżowy, dorosły, grupowy oraz opiekun wolontariatu. Uroczystość odbyła się w piątek (5 grudnia) w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy.
W kategorii dziecięcej wolontariuszem roku została Hanna Fijałkowska, młodzieżowej - Michał Kocikowski, w kategorii dorosłych - Anna Sikorska, w kategorii „Opiekun Wolontariatu” - Rafał Kuzimski a w kategorii „Wolontariat Grupowy” - fundacja „Gramy Dla Onko”.
Jedna z laureatek, Anna Sikorska z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego przyznaje, że praca wolontariusza jest ciężka, ale piękna. - Najważniejsze w całym wolontariacie jest zobaczenie szczęścia u innych osób - dodała.
W tej roli jest już od dziesięciu lat. Obecnie prowadzi grupę wsparcia dla rodzin z dzieckiem z Zespołem Downa. Dlaczego zdecydowała się na taki krok? - Mam synka z Zespołem Downa. Na początku to była moja potrzeba znalezienia grupy osób, która będzie w podobnej sytuacji do mojej. Zaczęłam prowadzić tą grupę, a także organizować warsztaty, spotkania, a ostatnio również wyjazdy. Chcemy pokazać że niepełnosprawność nie ma barier - mówiła wolontariuszka roku w kategorii dorosłych.
Mówi Anna Sikorska, laureatka w kategorii dorosłych
