Świąteczny tramwaj już na bydgoskich torach! Będzie kursować do 6 stycznia [zdjęcia]

2025-12-05, 17:20  Redakcja
Świąteczny tramwaj już na bydgoskich torach! Będzie kursować do 6 stycznia/fot. Sława Skibińska-Dmitruk

Pojazd jest jednym z flagowych produktów bydgoskiej PESY. I to właśnie projektantka tej firmy, Marta Simon, świątecznie udekorowała tramwaj. To już drugi sezon magicznych podróży.

- Myślę, że wyszło całkiem nieźle - mówiła Marta Simon. - Celem tego projektu było przede wszystkim przedstawienie świątecznych symboli przeplatanych, oczywiście, naszymi bydgoskimi symbolami, które w pewien zagadkowy sposób są tutaj przedstawione. Jest na przykład skrzat strzelający z łuku. Każdy może sobie dopowiedzieć, co to może oznaczać...

- Spotykamy się w zajezdni tramwajowej na Przylesiu, aby zainaugurować drugą edycję Bydgoskiego Tramwaju Świątecznego. Zachęcamy do korzystania, do podziwiania, do robienia zdjęć i promowania Bydgoszczy poprzez tramwaj świąteczny...- mówił Łukasz Krupa - zastępca prezydenta Bydgoszczy

Więcej w relacji Sławy Skibinskiej-Dmitruk.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz
