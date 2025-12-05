Kiedy będzie go widać z kosmosu? Dom w bydgoskim Fordonie świeci 300 tysiącami lampek! [zdjęcia]

2025-12-05, 08:39 Agata Raczek/Redakcja

Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek

Rodzinna tradycja stała się lokalną atrakcją. Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie rozbłyska tysiącami światełek. Każdego roku dekoracji przybywa, a świąteczną posesję można podziwiać nie tylko zza płotu.

Właściciele otwierają swoje bajecznie przystrojone podwórko dla odwiedzających, a tych nie brakuje:



- Jestem tutaj drugi raz, mieszkam blisko - w Starym Fordonie. Warto tu przyjść. Czytałem, że dom jest mega bajkowy. Sam chciałem to zobaczyć. Najbardziej urzekło mnie oczywiście oświetlenie i cały ten krajobraz. Lampek jest sporo, bo 300 tysięcy. Robi wrażenie...

- Najbardziej podoba mi się niebieski renifer, który rusza główką...

- Warto zobaczyć piękne światełka, można poczuć świąteczny klimat... - mówili goście niezwykłej posiadłości.



- Dom przy Sielskiej dekorujemy już ósmy rok - mówi Agnieszka Butryn - Ale tradycja ta jest w naszej rodzinie od 40 lat, czyli od dzieciństwa Andrzeja. Tyle lat trwa zbieranie, kolekcjonowanie świątecznych ozdób.

Jak przypomina pani Agnieszka, jej brat, Andrzej jest osobą niedosłyszącą i to wszystko od początku było robione dla niego.



Dodaje, że w tym roku jest więcej lampek - 300 tysięcy. - Mamy też 7 tysięcy bombek, są nowe figurki, więc warto przyjść, zobaczyć, zrelaksować się, odpocząć od codzienności - zaprasza Agnieszka Butryn.



Dom „Bydgoskich Griswoldów" mieści się przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy.