Kiedy będzie go widać z kosmosu? Dom w bydgoskim Fordonie świeci 300 tysiącami lampek! [zdjęcia]

2025-12-05, 08:39  Agata Raczek/Redakcja
Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek

Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek

Rodzinna tradycja stała się lokalną atrakcją. Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie rozbłyska tysiącami światełek. Każdego roku dekoracji przybywa, a świąteczną posesję można podziwiać nie tylko zza płotu.

Właściciele otwierają swoje bajecznie przystrojone podwórko dla odwiedzających, a tych nie brakuje:

- Jestem tutaj drugi raz, mieszkam blisko - w Starym Fordonie. Warto tu przyjść. Czytałem, że dom jest mega bajkowy. Sam chciałem to zobaczyć. Najbardziej urzekło mnie oczywiście oświetlenie i cały ten krajobraz. Lampek jest sporo, bo 300 tysięcy. Robi wrażenie...
- Najbardziej podoba mi się niebieski renifer, który rusza główką...
- Warto zobaczyć piękne światełka, można poczuć świąteczny klimat... - mówili goście niezwykłej posiadłości.

- Dom przy Sielskiej dekorujemy już ósmy rok - mówi Agnieszka Butryn - Ale tradycja ta jest w naszej rodzinie od 40 lat, czyli od dzieciństwa Andrzeja. Tyle lat trwa zbieranie, kolekcjonowanie świątecznych ozdób.
Jak przypomina pani Agnieszka, jej brat, Andrzej jest osobą niedosłyszącą i to wszystko od początku było robione dla niego.

Dodaje, że w tym roku jest więcej lampek - 300 tysięcy. - Mamy też 7 tysięcy bombek, są nowe figurki, więc warto przyjść, zobaczyć, zrelaksować się, odpocząć od codzienności - zaprasza Agnieszka Butryn.

Dom „Bydgoskich Griswoldów" mieści się przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek Kolejny rok z rzędu dom przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie świeci tysiącami lampek/fot. Agata Raczek

Region

Uwaga Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

Uwaga! Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

2025-12-05, 09:42
Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Komentarz Izabeli Szolgini w Rozmowie Dnia PR PiK

Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Komentarz Izabeli Szolgini w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-12-05, 09:04
EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo zdjęcia]

EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo + zdjęcia]

2025-12-05, 07:50
To będzie ogromne przedsięwzięcie. Ulicami Bydgoszczy przejedzie 56-metrowy transport z kładką pieszo-rowerową [mapa]

To będzie ogromne przedsięwzięcie. Ulicami Bydgoszczy przejedzie 56-metrowy transport z kładką pieszo-rowerową [mapa]

2025-12-05, 06:50
Wspólne śpiewanie i słodycze w tramwaju. Świąteczny pojazd wyjeżdża na tory w Toruniu

Wspólne śpiewanie i słodycze w tramwaju. Świąteczny pojazd wyjeżdża na tory w Toruniu

2025-12-04, 21:02
We Włocławku powstaje nowoczesna spalarnia śmieci. Będzie sprzedawać ciepło do sieci komunalnej miasta

We Włocławku powstaje nowoczesna spalarnia śmieci. Będzie sprzedawać ciepło do sieci komunalnej miasta

2025-12-04, 19:56
Toruń. Tajemniczy mężczyzna miał zaczepiać dzieci i mieszkańców w pobliżu ul. Sobieskiego i parku Glazja

Toruń. Tajemniczy mężczyzna miał zaczepiać dzieci i mieszkańców w pobliżu ul. Sobieskiego i parku Glazja

2025-12-04, 18:50
Jest wyrok w sprawie bójki w pubie w Toruniu, która zakończyła się śmiercią

Jest wyrok w sprawie bójki w pubie w Toruniu, która zakończyła się śmiercią

2025-12-04, 15:36
Rodzice walczą, by mała szkoła nie została zlikwidowana. Dzieci ważniejsze od oszczędności

Rodzice walczą, by mała szkoła nie została zlikwidowana. „Dzieci ważniejsze od oszczędności"

2025-12-04, 14:40

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę