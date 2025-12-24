W bożonarodzeniowych zwyczajach w Kujawsko-Pomorskiem są spore różnice. Nie tylko na wigilijnym stole

O bożonarodzeniowych tradycjach na Pomorzu i Kujawach rozmawiano podczas spotkania w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis
Świąteczna tradycja towarzyszy mieszkańcom Pomorza i Kujaw niezależnie od tego z jakiej części regionu pochodzą.
- Różnice w zwyczajach widać przede wszystkim na świątecznym stole - mówi Krystyna Lewicka-Ritter, dziennikarka i popularyzatorka kultury ludowej oraz tradycji Pomorza i Kujaw. - Na Kujawach występował barszcz z uszkami lub zupa grzybowa. Tam, gdzie było więcej jezior gościła częściej zupa rybna. Z kolei tradycyjną zupą z Borów Tucholskich, z Kociewia, była zupa brzedowa z suszonych owoców.
Na Kociewiu w wigilijnym menu znajdowały się także gołąbki z liści kiszonej kapusty z kaszą i suszonymi grzybami. Na Kujawach - kluski z makiem. W Borach Tucholskich - kisiel żurawinowy. I pierniki. Przy każdym stole nie mogło zabraknąć dodatkowego talerza.
- Są dwie wersje. Talerz przeznaczony był dla zbłąkanego wędrowca lub dla osoby, która w danym roku odeszła - opowiada Krystyna Lewicka-Ritter.
A jeśli chodzi o prezenty, to do dzieci z Ziemi Dobrzyńskiej i wschodnich rejonów regionu przychodził Mikołaj, z kolei Gwiazdor związany był bardziej z tradycją zaboru pruskiego.
O bożonarodzeniowych tradycjach na Pomorzu i Kujawach rozmawiano podczas spotkania w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Jego uczestnicy słuchali opowieści o świąteczno-noworocznych zwyczajach regionu, dzielili się wspomnieniami na temat tradycji pielęgnowanych w swoich domach oraz wspólnie przygotowywali ozdoby choinkowe, którymi potem przyozdobili choinkę.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę