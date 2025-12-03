Seniorzy chcą dać radość potrzebującym. Tworzą świąteczne kartki i legowiska dla zwierzaków

2025-12-03, 12:13  Marcin Doliński/Redakcja
Grudziądzcy seniorzy piszą kartki świąteczne dla potrzebujących i szyją legowiska na zimę dla bezdomnych psów i kotów. Wszystko w ramach Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. Zajęcia odbywają się w grudziądzkiej Marinie.

– Żeby się ci ludzie cieszyli z tych świąt. To są świąteczne karteczki, bardzo piękne. Są na nich życzenia zdrowia, pomyślności, uśmiechu dla wszystkich, którzy otrzymają od nas te karty i jeszcze dużo życzliwości dla zwierząt – powiedziała jedna z uczestniczek wydarzenia.

– Jesteśmy tu chętne, by szyć dla zwierząt. Kochamy zwierzęta, jak takie ładne podusie wypchamy, to będzie cieplutko – dodała inna z kobiet.

Kartki trafią do szpitala i domów pomocy w Grudziądzu. Legowiska zostaną przekazane osobom, które adoptują zwierzę ze schroniska

Materiał przygotował Marcin Doliński

Grudziądz
