Nadchodzi rewolucja w sprzątaniu? Na Politechnice Bydgoskiej powstaje… śmietnik reagujący na głos

2025-12-03, 10:41  Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja
Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej

Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej

Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej tworzą... autonomiczny pojemnik na odpady. 200-litrowy śmietnik osadzony jest na gąsienicach. Ma się sam przemieszczać i reagować na głos.

O projekcie opowiedział doktor Maciej Gniot z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. – Chcemy wyręczać ludzi, chcemy, aby świat się stał bardziej praktyczny i użyteczny. Stąd pomysł na to, żebyśmy stworzyli taki pojemnik na odpady, który przy pomocy mechanizmów mógł się poruszać, ale tak jak my chcemy i wtedy, kiedy chcemy – powiedział.

– Chcemy mu zaprojektować drogę przemieszczania. Tutaj myśl przewodnia dotyczyła imprez masowych. Mamy jakiś event piknikowy i wiemy, że w tym czasie, w tym miejscu wzrasta spożycie soków, ciastek i wtedy w naszym pomyśle było tak, by pojemnik podążał za przebiegiem imprezy – dodał doktor.

W czerwcu urządzenie przejdzie pierwsze testy.

Film z początkowej fazy konstruowania autonomicznego śmietnika:

Maciej Gniot z Politechniki Bydgoskiej o autonomicznym śmietniku. Materiał Sławy Skibińskiej-Dmitruk

72ed7214-fda2-4cee-96f7-70df8cb842e0

Bydgoszcz
Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej

Region

Seniorzy chcą dać radość potrzebującym. Tworzą świąteczne kartki i legowiska dla zwierzaków

Seniorzy chcą dać radość potrzebującym. Tworzą świąteczne kartki i legowiska dla zwierzaków

2025-12-03, 12:13
Osób z niepełnosprawnością jest więcej, niż może się wydawać. W regionie to około 200 tysięcy [Rozmowa Dnia]

Osób z niepełnosprawnością jest więcej, niż może się wydawać. „W regionie to około 200 tysięcy” [Rozmowa Dnia]

2025-12-03, 08:58
Nie wyrzucaj puszki Można z niej zrobić świecę okopową dla ukraińskich żołnierzy [zbiórka]

Nie wyrzucaj puszki! Można z niej zrobić świecę okopową dla ukraińskich żołnierzy [zbiórka]

2025-12-03, 07:00
Dzieci dały optymizm, seniorzy dojrzałą bliskość. Finał projektu Energia Integracji w Toruniu

Dzieci dały optymizm, seniorzy dojrzałą bliskość. Finał projektu „Energia Integracji" w Toruniu

2025-12-02, 20:40
PKP PLK zapowiada nowy rozkład jazdy i nowe prędkości. Trzy połączenia wracają na tory regionu

PKP PLK zapowiada nowy rozkład jazdy i nowe prędkości. Trzy połączenia wracają na tory regionu

2025-12-02, 19:54
Jedną nogą studiują, a drugą pracują Firmy prezentują swoje oferty na UMK w Toruniu

Jedną nogą studiują, a drugą pracują! Firmy prezentują swoje oferty na UMK w Toruniu

2025-12-02, 19:28
Starosta brodnicki Paweł Szramka odwołany ze stanowiska. Opozycja ma wiele zarzutów

Starosta brodnicki Paweł Szramka odwołany ze stanowiska. Opozycja ma wiele zarzutów

2025-12-02, 17:34
Święto niezależnych twórców gier na bydgoskim UKW. Naukowców też to wciąga

Święto niezależnych twórców gier na bydgoskim UKW. Naukowców też to wciąga

2025-12-02, 17:15
Nieszczelna butla gazowa w Osiu koło Świecia. Strażacy ewakuowali mieszkańców [AKTUALIZACJA]

Nieszczelna butla gazowa w Osiu koło Świecia. Strażacy ewakuowali mieszkańców [AKTUALIZACJA]

2025-12-02, 17:00

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę