Nadchodzi rewolucja w sprzątaniu? Na Politechnice Bydgoskiej powstaje… śmietnik reagujący na głos

2025-12-03, 10:41 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Autonomiczny śmietnik ma pomóc w sprzątaniu, szczególnie na imprezach masowych/fot. materiały Politechniki Bydgoskiej

Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej tworzą... autonomiczny pojemnik na odpady. 200-litrowy śmietnik osadzony jest na gąsienicach. Ma się sam przemieszczać i reagować na głos.

O projekcie opowiedział doktor Maciej Gniot z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. – Chcemy wyręczać ludzi, chcemy, aby świat się stał bardziej praktyczny i użyteczny. Stąd pomysł na to, żebyśmy stworzyli taki pojemnik na odpady, który przy pomocy mechanizmów mógł się poruszać, ale tak jak my chcemy i wtedy, kiedy chcemy – powiedział.



– Chcemy mu zaprojektować drogę przemieszczania. Tutaj myśl przewodnia dotyczyła imprez masowych. Mamy jakiś event piknikowy i wiemy, że w tym czasie, w tym miejscu wzrasta spożycie soków, ciastek i wtedy w naszym pomyśle było tak, by pojemnik podążał za przebiegiem imprezy – dodał doktor.



W czerwcu urządzenie przejdzie pierwsze testy.



Film z początkowej fazy konstruowania autonomicznego śmietnika: