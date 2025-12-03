Osób z niepełnosprawnością jest więcej, niż może się wydawać. „W regionie to około 200 tysięcy” [Rozmowa Dnia]

2025-12-03, 08:58  Agnieszka Marszał/Redakcja
Paweł Bednarski/fot. archiwum

Paweł Bednarski/fot. archiwum

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, przypadający na 3 grudnia, to dobry czas, by porozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja takich osób w naszym regionie. Na pytania Agnieszki Marszał odpowiadał Paweł Bednarski, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw osób niepełnosprawnych.

W naszym regionie mieszkają niespełna dwa miliony osób. Jak się okazuje, osoby niepełnosprawnościami stanową duży procent w tej grupie.To około 200 tysięcy osób. Prawie 20 tysięcy z nich to dzieci powiedział Paweł Bednarski.

Tym samym ważne, by dbać o ich potrzeby. Choć problemów nie brakuje, jak np. kłopoty architektoniczne nawet w największych miastach, zdaniem rozmówcy jest coraz lepiej. Sytuacja osób od dłuższego czasu znacząco się poprawia. Powstają m.in. kolejne instrumenty wsparcia. W naszym województwie rozwija się też wsparcie instytucjonalne przyznał pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego.

A jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Tu też widać tendencje wzrostowe. Wskaźnik osób z niepełnosprawnościami na rynku to nieco ponad 30%. Idzie to ku dobremu, na co wpływ ma kilka czynników przyznał nasz gość.

Podczas rozmowy poruszono też kwestie planów i projektów rządowych, jakie zostaną wprowadzone lub powinny zostać.

Cała Rozmowa Dnia do przesłuchania poniżej.

Rozmowa Dnia z Pawłem Bednarskim. Rozmawiała Agnieszka Marszał

