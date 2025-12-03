2025-12-03, 12:44 Redakcja

Karambol na DK 91 w Łysomicach pod Toruniem. Zderzenie pięciu aut, trzy osoby poszkodowane/fot. OSP Papowo Toruńskie

W kolizji na DK 91 uczestniczyło aż pięć samochodów. Ruch odbywał się wahadłowo. Obecnie nie ma już utrudnień.

W karambolu ucierpiały trzy osoby, w tym dziecko. Zostały one przetransportowane do szpitala.



Zdarzenie miało miejsce krótko po 11:00. Uszkodzenia samochodów osobowych są dość poważne. Zaczęło się od audi, które nie zachowało ostrożności, wjeżdżając w inny pojazd.



Na miejscu działało kilka zastępów PSP i okolicznych OSP.